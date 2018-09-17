Ловчев: «Не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру ЦСКА на старте сезона.

Я уже не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото. И пока свое мнение не изменил. Но нельзя не заметить, как растет атакующая мощь «армейцев» благодаря молодым ребятам.