Ловчев: «Не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру ЦСКА на старте сезона.
Я уже не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото. И пока свое мнение не изменил. Но нельзя не заметить, как растет атакующая мощь «армейцев» благодаря молодым ребятам.
Накануне первого матча в Лиге чемпионов «армейцы» потеряли двух игроков. Абель Эрнандес может принять, может отдать, типичный латиноамериканец и является очень хорошим дополнением к Чалову, который работает на передней линии. Но больше меня огорчает потеря Магнуссона. И не только с точки зрения обороны, хотя это важный игрок в защите «армейцев». Исландец обладает отличным пасом с левой на правого нападающего. А в ЦСКА на этом месте при атаках фактически играет Марио Фернандес. Ему важно быстро получить мяч на своем фланге. Большая опасность для ворот соперников исходит именно с фланга Фернандеса. То есть, ЦСКА лишается одного из вариантов в атаке, что обеднит нападение. Если москвичи хотят добиться положительного результата в Чехии против «Виктории», им нужно атаковать. Ставка на откровенную защиту себя не оправдает.
ЦСКА после 7 туров занимает 5-е место в таблице.
- Спартак за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв.
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Достойный ответ тарасовским "экспертам" )))
- Спартак за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв.
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Достойный ответ тарасовским "экспертам" )))