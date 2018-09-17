  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 0:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Ловчев: «Не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото»

сегодня, 16:08
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру ЦСКА на старте сезона.

Я уже не раз говорил, что ЦСКА не будет бороться за золото. И пока свое мнение не изменил. Но нельзя не заметить, как растет атакующая мощь «армейцев» благодаря молодым ребятам.

Накануне первого матча в Лиге чемпионов «армейцы» потеряли двух игроков. Абель Эрнандес может принять, может отдать, типичный латиноамериканец и является очень хорошим дополнением к Чалову, который работает на передней линии. Но больше меня огорчает потеря Магнуссона. И не только с точки зрения обороны, хотя это важный игрок в защите «армейцев». Исландец обладает отличным пасом с левой на правого нападающего. А в ЦСКА на этом месте при атаках фактически играет Марио Фернандес. Ему важно быстро получить мяч на своем фланге. Большая опасность для ворот соперников исходит именно с фланга Фернандеса. То есть, ЦСКА лишается одного из вариантов в атаке, что обеднит нападение. Если москвичи хотят добиться положительного результата в Чехии против «Виктории», им нужно атаковать. Ставка на откровенную защиту себя не оправдает.

ЦСКА после 7 туров занимает 5-е место в таблице. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ерохин: «„Зенит“ на ходу. Надеюсь, что так и продолжим»
Сегодня, 17:09 6
Кирьяков: «От ЦСКА вряд ли стоит ждать чего-то серьезного в ЛЧ»
Сегодня, 15:33 17
В «Крыльях Советов» опровергли обвинения Селюка в адрес Тихонова
Сегодня, 13:38 15
Чалов: «Надеюсь, ЦСКА удастся совершить чудо в Лиге чемпионов»
Сегодня, 11:55 62
Веденеев: «Пять очков отрыва „Зенита“ не значат ничего»
Сегодня, 09:42 36
Скопинцев рассказал о забавном случае с Киммихом
Сегодня, 09:33 7
Обсудить
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:55
таких икспертов пруд пруди
Любимец
Любимец
сегодня в 17:52
Ловчев в этом сезоне даже не борется за звание эксперта!
Jum13
Jum13 ответил Dj Лёха
сегодня в 17:50
Великий ЦСКА? Поржал. Сбегай, сынок, посчитай трофеи ЦСКА и Спартака.
Ок, детка - давай.
ЦСКА - Кубок УЕФА.
Спартак - ... Ой - а что тут у бестрофейников? Ах, да - как всегда ничего )))
cska plus
cska plus
сегодня в 17:48
Жека, давай поговорим про спартак, он свой пятачок показал с ПАОКом а вчера с Ахматом.
Dj Лёха
Dj Лёха ответил Jum13
сегодня в 17:42
Ну а что ещё бестрофейникам остаётся? Только попытаться хоть как-то зацепить Великий ЦСКА. Так что старайся!
Великий ЦСКА? Поржал. Сбегай, сынок, посчитай трофеи ЦСКА и Спартака.
Jum13
Jum13 ответил Dj Лёха
сегодня в 17:41
https://www.youtube.com/watch?v=VawRcHsCI60
Ну а что ещё бестрофейникам остаётся? Только попытаться хоть как-то зацепить Великий ЦСКА. Так что старайся!
Dj Лёха
Dj Лёха ответил Jum13
сегодня в 17:38
Ну да - одно утешение P.S. Если ты не заметил - между вторым и пятым местом 2 очка разницы и ещё не 30-й тур. Или ты забыл как было в прошлом сезоне?
Кирилыч
Кирилыч ответил Ваня лучший
сегодня в 17:37
Но при этом у Спартака гораздо более серьезные соперники в ЛЧ. чем у ЦСКА. С Барселоной хряки где играть будут, не на Красной Пресне случайно.? Как хряки брали очки в перечисленных тобою играх мы все помним, в том числе и судейские бонусы. Дело не в очках, а в том. что у Спартака нет игры никакой и это видно всем!!!
Игры у наших нет. Соглашусь. Про бонусы от судей: и про ваши бонусы не забывай. У вас их не меньше.
А по поводу игры ваших-посмотрим что ваши смогут с соперниками посильнее чем а-ля тульский арсенал. В европпах вам удачи. И, скоро с нами играть. Вот и будем посмлтреть что и как.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 17:29
главное, что Спартак уже сыграл с Зенитом, Локо, Краснодаром, Динамо ... а цска с этими командами еще не играл, но при этом Спартак на 2-ом, месте а цска на 5-ом.
Ну да - одно утешение

P.S. Если ты не заметил - между вторым и пятым местом 2 очка разницы и ещё не 30-й тур. Или ты забыл как было в прошлом сезоне?
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 17:19
ЦСКА И Зенит будут бороться за золотишко.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил LOpp
сегодня в 17:10
главное, что Спартак уже сыграл с Зенитом, Локо, Краснодаром, Динамо ... а цска с этими командами еще не играл, но при этом Спартак на 2-ом, месте а цска на 5-ом.
Но при этом у Спартака гораздо более серьезные соперники в ЛЧ. чем у ЦСКА. С Барселоной хряки где играть будут, не на Красной Пресне случайно.? Как хряки брали очки в перечисленных тобою играх мы все помним, в том числе и судейские бонусы. Дело не в очках, а в том. что у Спартака нет игры никакой и это видно всем!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:54
А к чему этот словесный выплеск от спартача? Разве руководство ЦСКА или болельщики на всех углах кричат, что они безоговорочные фавориты чемпионата или вообще кто нибудь о золоте заикался? По моему все понимают, что для ЦСКА это прежде всего переходный чемпионат, ведь команда обновилась практический полностью и ей нужно сыграться и обкатать молодёжь. Кстати судя по команде как играет, толк будет.
Ты лучше переживай как в ЛЕ Спартаку не опозориться заново!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
сегодня в 16:49
Андрей Соломатин: - Спартак за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв. ================================== Достойный ответ тарасовским "экспертам" )))
Как у седого Ловчева откровенно торчат уши хряка и он не пытается это скрыть.!!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:44
Хорошо, что пупсикам золото светит всё тусклее и тусклее.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:43
Золото тина ТВ разжижает мозг )))
Antonchik
Antonchik
сегодня в 16:40
За золото скоро будет бороться спартак, только в ФНЛ, если такими темпами будет деградировать.
Sergus
Sergus
сегодня в 16:39
Какую околесицу несет Ловчев, особенно, после матча спартак-Ахмат.
шацк
шацк
сегодня в 16:36
Когда Бубнов говорит о спартаке, то хочется смеяться. Когда Ловчев говорит о ЦСКА, то хочется плакать... об Ловчеве))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:34
Однажды, Ловчев уже договорился, после чего, К.И.Бесков выгнал его из Спартака. Не угомонится, никак.....
LOpp
LOpp ответил Jum13
сегодня в 16:34
Андрей Соломатин: - Спартак за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв. ================================== Достойный ответ тарасовским "экспертам" )))
главное, что Спартак уже сыграл с Зенитом, Локо, Краснодаром, Динамо ... а цска с этими командами еще не играл, но при этом Спартак на 2-ом, месте а цска на 5-ом.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:33
Просто жека пукнул и напомнил о себе
tuman960
tuman960 ответил жуткий
сегодня в 16:33
Высокая посещаемость? Все обиженки слетятся?
нет слетятся поржать,а то цирка в жизни маловато стало!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:31
Ловчев как флюгер.... Куда подует ветер!
жуткий
жуткий ответил tuman960
сегодня в 16:28
в главных новостях написано -Спартак проиграл Ахмату!У меня предложение для соккера-на главной странице после соккер.ру крупным шрифтом написать"Спартак проиграл"(это чистая правда всегда)и оставить навсегда!!!Гарантируются высокая посещаемость!!!!
Высокая посещаемость? Все обиженки слетятся?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:28
Как говорит русская пословица, цыплят по осени считают. 30-ый тур покажет прав ли Евгений.
Но зная, что он не гений, думаю, что не прав. Спартаковская кровушка заиграла после поражения от Ахмата. Что то про любимый клуб не делает прогнозов Наверное, обжёгшись на молоке, дует на водку)))).
tuman960
tuman960
сегодня в 16:27
в главных новостях написано -Спартак проиграл Ахмату!У меня предложение для соккера-на главной странице после соккер.ру крупным шрифтом написать"Спартак проиграл"(это чистая правда всегда)и оставить навсегда!!!Гарантируются высокая посещаемость!!!!
отменный
отменный
сегодня в 16:23
Тут на днях некий Золотов о чести офицера рассуждал, чем, собственно, лишь насмешил здравомыслящих людей. Какое это имеет отношение к ЦСКА? А самое прямое, ЦСКА зародился как посредник между верхушкой Красной армии к населению, посредством Всеобуча. До молодых людей, через спорт, доносили идеи Феликса Эдмундовича Дзержинского, Льва Давидовича Троцкого, ну, и самого Владимира Ленина...
И что мы имеем с честью? А ничего - всё распродано в нечестные руки, как оно и водится в современной России. Речь про ЦСКА нужно вести не о возможной борьбе за золото, а как можно скорее вычистить этот клуб от всяческих нечестных на руку руководителей. Клубу нужен полный перезапуск под новыми (старыми) знамёнами.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:21
А мне кажется Ловчев совсем по другому говорил,что ЦСКА ничего не светит.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:20
воспитанник Буревестника высказался про цска, а ответные 96и опять в Спартак полетят.
cska.78
cska.78 ответил Молло
сегодня в 16:20
скоро повелитель Молло перейдет в спартак, тогда мы вам покажем кто в бане хозяин!
Денис уже показывал, кто в тарасовке хозяин в бане :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100