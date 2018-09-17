Геркус: «Постараемся в ЛЧ соответствовать статусу чемпиона России»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в инстаграме поделился ожиданиями от старта клуба в Лиге чемпионов.

14 лет позади и отсчёт до возвращения «Локомотива» в Лигу чемпионов пошел уже на часы. Завтра по всей стране и за ее пределами в домах наших болельщиков вновь прозвучит самая пронзительная футбольная мелодия - гимн лучшего турнира Европы. Нам предстоит стартовый матч на одном из самых эксцентричных стадионов мира. Это проверка.

Впрочем, как и весь предстоящий турнир. Мы вернулись в Лигу сильнейших в ранге чемпиона страны. И приложим все усилия, чтобы достойно соответствовать этому статусу. Нас ждет фантастическая футбольная осень. Такая осень, которую болельщики «Локо» не знали уже 14 лет.

Сейчас стоит насладиться историческим моментом прикосновения клуба к Лиге мечты. Нас ждут шесть больших сражений, по итогам которых мы сможем сделать выводы о своём положении в высшем обществе.

Три битвы пройдут в Черкизове, где мы с вами должны сделать три аншлага. Именно сейчас творится история. Лига чемпионов - это маленькая жизнь. Давайте проживем эти мгновения вместе!