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В «Крыльях Советов» опровергли обвинения Селюка в адрес Тихонова

сегодня, 13:38

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал обвинения футбольного агента Дмитрия Селюка, который накануне заявил, что главный тренер самарцев Андрей Тихонов подбирает команду, руководствуясь цветом кожи футболистов.

Это ни в коем случае не соответствует действительности. В первую очередь потому, что если бы это было так, в предсезонный период весь тренерский штаб во главе с Тихоновым не просматривал бы футболистов со всех континентов, независимо от расы и цвета кожи. Также у нас играет и бразилец, и уругваец в команде, поэтому то, что вчера произошло — абсолютный нонсенс. Такие обвинения не имеют места быть.

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cska.78
cska.78
сегодня в 14:08
Селюк совсем поехал со своими неграми :)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:01
Просто руководству Крылышек в купе с главным тренером глубоко наплевать на то что товар залёживается и господин Селюк разоряется на покупке бананов...
Faustello
Faustello
сегодня в 13:50
Не верю, дайте фото обнимающегося Валерьевича с Зулусом!
Alladins
Alladins
сегодня в 13:40
Да какая разница, что наличие зулусов укрепляет демократию?
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