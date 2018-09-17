В «Крыльях Советов» опровергли обвинения Селюка в адрес Тихонова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал обвинения футбольного агента Дмитрия Селюка, который накануне заявил, что главный тренер самарцев Андрей Тихонов подбирает команду, руководствуясь цветом кожи футболистов.

Это ни в коем случае не соответствует действительности. В первую очередь потому, что если бы это было так, в предсезонный период весь тренерский штаб во главе с Тихоновым не просматривал бы футболистов со всех континентов, независимо от расы и цвета кожи. Также у нас играет и бразилец, и уругваец в команде, поэтому то, что вчера произошло — абсолютный нонсенс. Такие обвинения не имеют места быть.