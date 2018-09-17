Кирьяков: «От ЦСКА вряд ли стоит ждать чего-то серьезного в ЛЧ»

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» и ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

Прежде всего, наверное, настораживает «Локомотив». Понятно, что летние приобретения были нацелены на удачную игру «Локо» в Лиге чемпионов, но мы видим с какими проблемами команда сталкивается во внутреннем чемпионате. С опаской жду ее предстоящих матчей на таком высоком уровне. Несмотря на то что после жеребьевки Лиги чемпионов все говорили, что группа нормальная, проходимая, где можно побороться за первые два места, к сожалению, пока форма «Локомотива» не вселяет надежд, оптимизма.