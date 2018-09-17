Кирьяков: «От ЦСКА вряд ли стоит ждать чего-то серьезного в ЛЧ»

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» и ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.
Прежде всего, наверное, настораживает «Локомотив». Понятно, что летние приобретения были нацелены на удачную игру «Локо» в Лиге чемпионов, но мы видим с какими проблемами команда сталкивается во внутреннем чемпионате. С опаской жду ее предстоящих матчей на таком высоком уровне. Несмотря на то что после жеребьевки Лиги чемпионов все говорили, что группа нормальная, проходимая, где можно побороться за первые два места, к сожалению, пока форма «Локомотива» не вселяет надежд, оптимизма.
От ЦСКА вряд ли сейчас стоит ждать чего-то серьезного: команда строится, много молодых футболистов. Тут вопрос в том, насколько задор молодежи может сыграть на международной арене. Тяжело, конечно, в это верится, потому что у команды серьезная группа, тяжелая. Здесь, думаю, играет серьезную роль вопрос психологии. Если раскрепостят игроков и скажут, что терять нечего, за счет этого можно ожидать от молодых игроков ЦСКА и каких-то неожиданных результатов.
«Локо» попал в группу D к «Порту», немецкому «Шальке» и «Галатасараю» из Стамбула.
Футболисты ЦСКА в группе G сыграют с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».
Сегодня 15:37
Самый неуважаемый футболист 90-х годов высказал свое мнение.
Вы не можете отвечать на комментарии Игорь Солнцев, т.к. он добавил Вас в игнор
Это по версии опроса сотен твоих клонов?
Сегодня 15:37
Самый неуважаемый футболист 90-х годов высказал свое мнение.
Вы не можете отвечать на комментарии Игорь Солнцев, т.к. он добавил Вас в игнор
Это по версии опроса сотен твоих клонов?
ПРАВДА В ЭТОМ СЕЗОНЕ УЖЕ НЕ ПОКАЖУТ ВСЁ НА ЧТО ОНИ СПОСОБНЫ
ТИПА 0-7 ИЛИ 1-18 ! РЕШИЛИ НЕДЕЛЮ ПОИГРАТЬ И ХВАТИТ )))
ГЫ-ГЫ
ПРАВДА В ЭТОМ СЕЗОНЕ УЖЕ НЕ ПОКАЖУТ ВСЁ НА ЧТО ОНИ СПОСОБНЫ
ТИПА 0-7 ИЛИ 1-18 ! РЕШИЛИ НЕДЕЛЮ ПОИГРАТЬ И ХВАТИТ )))
ГЫ-ГЫ