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Кирьяков: «От ЦСКА вряд ли стоит ждать чего-то серьезного в ЛЧ»

сегодня, 15:33

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» и ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

Прежде всего, наверное, настораживает «Локомотив». Понятно, что летние приобретения были нацелены на удачную игру «Локо» в Лиге чемпионов, но мы видим с какими проблемами команда сталкивается во внутреннем чемпионате. С опаской жду ее предстоящих матчей на таком высоком уровне. Несмотря на то что после жеребьевки Лиги чемпионов все говорили, что группа нормальная, проходимая, где можно побороться за первые два места, к сожалению, пока форма «Локомотива» не вселяет надежд, оптимизма.

От ЦСКА вряд ли сейчас стоит ждать чего-то серьезного: команда строится, много молодых футболистов. Тут вопрос в том, насколько задор молодежи может сыграть на международной арене. Тяжело, конечно, в это верится, потому что у команды серьезная группа, тяжелая. Здесь, думаю, играет серьезную роль вопрос психологии. Если раскрепостят игроков и скажут, что терять нечего, за счет этого можно ожидать от молодых игроков ЦСКА и каких-то неожиданных результатов. 

«Локо» попал в группу D к «Порту», немецкому «Шальке» и «Галатасараю» из Стамбула.

Футболисты ЦСКА в группе G сыграют с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 15:55
Давайте с спартаком разберёмся, он уже отыграл своё.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:46
Рыжий клоун лучше бы помолчал, чем один негатив изрыгать, вспоминая как сам был безнадёжным и беспросветным физруканом.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:44
Игорь Солнцев
Сегодня 15:37
Самый неуважаемый футболист 90-х годов высказал свое мнение.
Вы не можете отвечать на комментарии Игорь Солнцев, т.к. он добавил Вас в игнор
Это по версии опроса сотен твоих клонов?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:41
НУ ЧТО ЖДАТЬ ОТ СПАРТАКА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ВСЕ ЗНАЮТ )
ПРАВДА В ЭТОМ СЕЗОНЕ УЖЕ НЕ ПОКАЖУТ ВСЁ НА ЧТО ОНИ СПОСОБНЫ
ТИПА 0-7 ИЛИ 1-18 ! РЕШИЛИ НЕДЕЛЮ ПОИГРАТЬ И ХВАТИТ )))

ГЫ-ГЫ
cska.78
cska.78
сегодня в 15:41
От пищевика жди :)
Abverin
Abverin
сегодня в 15:41
Посмотрим.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 15:37
Самый неуважаемый футболист 90-х годов высказал свое мнение.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 15:35
Кирьяков по себе судит, как играл и тренеровал, так и демагогией занимается.
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