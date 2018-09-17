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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Ерохин: «„Зенит“ на ходу. Надеюсь, что так и продолжим»

сегодня, 17:09

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от начала сезона в исполнении «сине-бело-голубых».

У «Зенита» новый этап. Дай бог, чтобы эти слова мы могли сказать и в конце сезона — что у нас всё хорошо и команда на ходу. В чемпионате России мы сыграли всего семь туров, добились определенного положительного результата, но надеюсь, что так и продолжим. 

Когда команда на ходу, то и каждый футболист может ярко проявить себя. У нас есть обойма хороших футболистов, которые усиливают, выходя на замену. Естественно, те, кто выходит в основе, тоже отдаются полностью от первой и до последней минуты. Мне удается помогать «Зениту» голами и передачами — и это здорово.

Дебют Маркизио? Ему было немного непривычно: стадион, атмосфера, тяжелое поле. Уверен, с каждым днем он будет чувствовать себя комфортнее, и он нам поможет. Что касается адаптации, то она требуется любому футболисту, который переходит в другой клуб, — нужно наладить связи в команде, взаимопонимание на поле и за его пределами. Какое-то время необходимо.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 17:52
Зенит играет прагматично и добьется успеха.
Antonchik
Antonchik ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:40
Скоро кто то дернет стоп-кран, это100%.
Пока таких нет.
Sergus
Sergus
сегодня в 17:39
Удачи Зениту!
Ник Уволен
Ник Уволен
сегодня в 17:34
Так и продолжать во всех матчах.
удав
удав
сегодня в 17:34
надеюсь это не полный ход, так как прибавлять в игре еще определенно есть куда
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:23
Скоро кто то дернет стоп-кран, это100%.
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