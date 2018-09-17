Ерохин: «„Зенит“ на ходу. Надеюсь, что так и продолжим»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от начала сезона в исполнении «сине-бело-голубых».

У «Зенита» новый этап. Дай бог, чтобы эти слова мы могли сказать и в конце сезона — что у нас всё хорошо и команда на ходу. В чемпионате России мы сыграли всего семь туров, добились определенного положительного результата, но надеюсь, что так и продолжим.

Когда команда на ходу, то и каждый футболист может ярко проявить себя. У нас есть обойма хороших футболистов, которые усиливают, выходя на замену. Естественно, те, кто выходит в основе, тоже отдаются полностью от первой и до последней минуты. Мне удается помогать «Зениту» голами и передачами — и это здорово.

Дебют Маркизио? Ему было немного непривычно: стадион, атмосфера, тяжелое поле. Уверен, с каждым днем он будет чувствовать себя комфортнее, и он нам поможет. Что касается адаптации, то она требуется любому футболисту, который переходит в другой клуб, — нужно наладить связи в команде, взаимопонимание на поле и за его пределами. Какое-то время необходимо.