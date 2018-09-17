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Чалов: «Надеюсь, ЦСКА удастся совершить чудо в Лиге чемпионов»

сегодня, 11:55

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от выступления «армейцев» на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА попал в квартет к «Реалу», «Роме» и «Виктории Пльзень».

Не сказал бы, что это «группа смерти». Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности. С каждым разом играем всё лучше и лучше. В Чехии обязательно надо брать очки. С «Реалом» при своих трибунах будет ещё интереснее. Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 12:29
Чудом станет уже победа над Пльзенью....
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 12:23
Настрой правильный. Если не верить в себя -выходить на поле незачем.
drug01
drug01
сегодня в 12:20
Спешить не надо так говорить
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 12:17
Чалов в себя поверил забив енисеям максимум 4 место
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 12:14
    denmig
    denmig
    сегодня в 12:10
    Конечно нет! - Я бы сказал - в группе ада ! Игаряна жаль, - смазываться и смазываться ему!
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 12:10
    чудо это к Богу и церкви-будь реалистом Чалов!!!!
    Jum13
    Jum13 ответил Шуnя771
    сегодня в 12:10
    "И понесло Остапа..." Ждем-с новых рекордов.... Виктория мона и даст, остальные..., в общем вы догадались... По "Реал" М. всё ясно, а Рома не основой в 2014 году отгрузила пятеру в одной игре, щас закрепят .... Короче удачи ворошиловским стрелкам.
    Федун проиграв ПАОКу вздохнул с облегчением - Ливерпуль остался в ЛЧ
    Sergus
    Sergus
    сегодня в 12:07
    Для третьего места довольно сильная группа.
    вхсо 111
    вхсо 111
    сегодня в 12:06
    Без веры некуда, удачи армии!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 12:04
    Мы тоже надеемся и верим!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:03
    "И понесло Остапа..."

    Ждем-с новых рекордов....

    Виктория мона и даст, остальные..., в общем вы догадались...
    По "Реал" М. всё ясно, а Рома не основой в 2014 году отгрузила пятеру в одной игре, щас закрепят ....

    Короче удачи ворошиловским стрелкам.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 12:02
    Ждём повторения Лионского чуда...
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:01
    Надо настраиваться на победу тогда всё будет в ажуре.
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:00
    Верим в чудо!
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 11:57
    Коням какую группу не дай, они всё равно последние будут.
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 11:56
    4 место, 44 , 45 и тд рекорды Игаряна.
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