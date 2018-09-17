Чалов: «Надеюсь, ЦСКА удастся совершить чудо в Лиге чемпионов»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от выступления «армейцев» на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА попал в квартет к «Реалу», «Роме» и «Виктории Пльзень».
Не сказал бы, что это «группа смерти». Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности. С каждым разом играем всё лучше и лучше. В Чехии обязательно надо брать очки. С «Реалом» при своих трибунах будет ещё интереснее. Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо.
Ждем-с новых рекордов....
Виктория мона и даст, остальные..., в общем вы догадались...
По "Реал" М. всё ясно, а Рома не основой в 2014 году отгрузила пятеру в одной игре, щас закрепят ....
Короче удачи ворошиловским стрелкам.
Ждем-с новых рекордов....
Виктория мона и даст, остальные..., в общем вы догадались...
По "Реал" М. всё ясно, а Рома не основой в 2014 году отгрузила пятеру в одной игре, щас закрепят ....
Короче удачи ворошиловским стрелкам.