Силва: «На „Энфилде“ встретятся две, пожалуй, лучшие атакующие линии мира»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Последние 6-7 лет ПСЖ работал над тем, чтобы давать бой в тяжёлых матчах. Мы обыграли «Челси», но уступили в других поединках.

Нас ждёт отличная и трудная игра. Атмосфера будет великолепной, а «Ливерпуль», вероятно, будет очень сильно давить.

Но всё в наших руках. Мы должны сосредоточиться и быть готовыми ко всему. В этом матче встретятся две, пожалуй, что сильнейшие атакующие линии в мировом футболе.