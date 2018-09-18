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Силва: «На „Энфилде“ встретятся две, пожалуй, лучшие атакующие линии мира»

сегодня, 02:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Последние 6-7 лет ПСЖ работал над тем, чтобы давать бой в тяжёлых матчах. Мы обыграли «Челси», но уступили в других поединках.

Нас ждёт отличная и трудная игра. Атмосфера будет великолепной, а «Ливерпуль», вероятно, будет очень сильно давить.

Но всё в наших руках. Мы должны сосредоточиться и быть готовыми ко всему. В этом матче встретятся две, пожалуй, что сильнейшие атакующие линии в мировом футболе.

Также своим предматчевым комментарием поделился главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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