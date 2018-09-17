Тухель: «Против команд Клоппа никогда не бывает комфортно»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На какой позиции сыграет Неймар, я вам, конечно, не скажу. Но участие в матче он точно примет. Также я никогда не рискую, выпуская Ди Марию. Но как и в случае с Неймаром, о его роли я вам не расскажу. Иначе «Ливерпулю» будет подготовиться слишком просто.

Является ли ПСЖ фаворитом Лиги чемпионов? Мы можем говорить об этом часами, но благодаря этому ни на шаг не приблизимся к титулу. Нет смысла рассуждать о том, что случится в следующем году. Нам нравится играть здесь и сейчас, принимать вызовы. Завтра нам нужно показать свой лучший футбол.

Против команд Клоппа никогда не бывает комфортно, как и в матчах на «Энфилде». Но подобный соперник и атмосфера подстегивают нас. Уверен, что завтра мы можем предстать очень опасным соперником.