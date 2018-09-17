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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Тухель: «Против команд Клоппа никогда не бывает комфортно»

вчера, 23:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На какой позиции сыграет Неймар, я вам, конечно, не скажу. Но участие в матче он точно примет. Также я никогда не рискую, выпуская Ди Марию. Но как и в случае с Неймаром, о его роли я вам не расскажу. Иначе «Ливерпулю» будет подготовиться слишком просто.

Является ли ПСЖ фаворитом Лиги чемпионов? Мы можем говорить об этом часами, но благодаря этому ни на шаг не приблизимся к титулу. Нет смысла рассуждать о том, что случится в следующем году. Нам нравится играть здесь и сейчас, принимать вызовы. Завтра нам нужно показать свой лучший футбол.

Против команд Клоппа никогда не бывает комфортно, как и в матчах на «Энфилде». Но подобный соперник и атмосфера подстегивают нас. Уверен, что завтра мы можем предстать очень опасным соперником.

Интересно, что предыдущим клубом и Тухеля, и Юргена Клоппа была дортмундская «Боруссия». 

Отметим, что поединок может пропустить нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

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dzvinka
dzvinka
вчера в 23:57
тоже мне загадками заговорил, петушаха будет играть петушару-дайвера на позиции левого инсайда, а подуставший аргентос с лицом молодой лошади будет играть правого инсайда.
А вообще видно что тухель помнит свой прошлый визит на Энфилд и к Клоппу в частности, до сих пор видать легкая диарейка прихватывает от одних лишь воспоминаний))
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