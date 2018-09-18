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Азиз: «Знаем, что „Локо“ – сильная команда. Готовимся к ним очень серьёзно»

сегодня, 01:41
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Защитник «Галатасарая» Сердар Азиз поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов и первого матча в турнире с «Локомотивом».

После прошлогоднего возвращения в команду Фатих Терим сплотил нас и организовал нашу игру должным образом. Теперь мы хотим закрепить свой успех в Лиге чемпионов. Считаю, что у нас хорошие шансы выйти в плей-офф, но к «Локомотиву» мы готовимся очень серьёзно. Знаем, что это сильная команда, которая выиграла свой чемпионат и в прошлой Лиге Европы обыграла «Ниццу», а сейчас ещё и усилилась такими игроками, как Крыховяк и Хёведес.

Своими мыслями от предстоящей встречи также поделился голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера.

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амурец
амурец
сегодня в 02:32
Локо удачи в Турции
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