  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Линекер: «Английские команды достойно выступят в Лиге чемпионов»

вчера, 23:13

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил перспективы клубов из Туманного Альбиона в Лиге чемпионов.

Думаю, что английские команды достойно выступят, они стали гораздо сильнее в последнее время.

Футбол «Ливерпуля» вновь поможет ему забраться далеко, «Манчестер Сити» станет одним из фаворитов наряду с привычными.

У Жозе Моуриньо есть формула игры, и я не думаю, что он ее изменит. Это будет захватывающе, его третий сезон в «Манчестер Юнайтед»! Жозе не кажется самым счастливым человеком.

Футбол развивается. Он стал более открытым и атакующим. Мы видели это в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов в исполнении лучших команд, «Сити» побеждал в том же стиле, что и в Премьер-Лиге.

Свои, чужие и глорные. За кого болеть в Лиге чемпионов?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Монако» намерен пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 00:09 0
Тухель: «Против команд Клоппа никогда не бывает комфортно»
Вчера, 23:50 1
Кулибали: «Мы должны улучшить свои результаты в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:02 1
Муслера: «Готовимся к „Локомотиву“ наилучшим образом»
Вчера, 22:30 0
Симеоне не хочет прогнозировать результат «Атлетико» в Лиге чемпионов
Вчера, 22:26 0
Почеттино: «Кейну нужно прибавлять»
Вчера, 21:56 3
Обсудить
Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:29
Чето Линекер там загнул про Сити, кого это они там побеждали как и в АПЛ? их даже шахта и базель по одному разу дернули.

Мю от Севильи вылетел, хотя годом ранее испанцев Лестер выбивал, Ливерпуль чудом пробился в финал.

PS Гарик ни одного слова не сказал про Тоттенхэм, хотя они единственные кто не проиграл в прошлом сезоне будущему чемпиону Реалу при этом победили 3-1. А так в новом розыгрыше побед, и как можно дальше пробиться в турнире и наконец вернуть корону ЛЧ на туманный альбион.
Землянин
Землянин
вчера в 23:22
Да, так и будет )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:18
был бы челси в лч вместо автобусников, было бы лучше для всех)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100