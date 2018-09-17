Линекер: «Английские команды достойно выступят в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил перспективы клубов из Туманного Альбиона в Лиге чемпионов.

Думаю, что английские команды достойно выступят, они стали гораздо сильнее в последнее время.

Футбол «Ливерпуля» вновь поможет ему забраться далеко, «Манчестер Сити» станет одним из фаворитов наряду с привычными.

У Жозе Моуриньо есть формула игры, и я не думаю, что он ее изменит. Это будет захватывающе, его третий сезон в «Манчестер Юнайтед»! Жозе не кажется самым счастливым человеком.

Футбол развивается. Он стал более открытым и атакующим. Мы видели это в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов в исполнении лучших команд, «Сити» побеждал в том же стиле, что и в Премьер-Лиге.