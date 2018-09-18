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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Терим: «У „Галатасарая“ максимально ровная группа. Это усложняет задачу»

сегодня, 01:14

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о группе, которая досталась турецкой команде.

Считаю, что группа, которая нам досталась в лице «Локомотива», «Шальке» и «Порту», является максимально сбалансированной. Это усложняет задачу по выходу, так как в таких противостояниях права на ошибку нет.

Кроме того, очень сильно осложняет задачу наказание fair play от УЕФА. В нашей заявке может быть только 21 футболист – у соперников 25, выводы делайте сами.

Также Терим отметил, что «Локомотив» является сильным соперником.

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Antonchik
Antonchik
сегодня в 01:36
Лукавит, локомотив явный аутсайдер.
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