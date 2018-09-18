Терим: «У „Галатасарая“ максимально ровная группа. Это усложняет задачу»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о группе, которая досталась турецкой команде.
Считаю, что группа, которая нам досталась в лице «Локомотива», «Шальке» и «Порту», является максимально сбалансированной. Это усложняет задачу по выходу, так как в таких противостояниях права на ошибку нет.
Кроме того, очень сильно осложняет задачу наказание fair play от УЕФА. В нашей заявке может быть только 21 футболист – у соперников 25, выводы делайте сами.
Также Терим отметил, что «Локомотив» является сильным соперником.