Терим: «У „Галатасарая“ максимально ровная группа. Это усложняет задачу»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о группе, которая досталась турецкой команде.

Считаю, что группа, которая нам досталась в лице «Локомотива», «Шальке» и «Порту», является максимально сбалансированной. Это усложняет задачу по выходу, так как в таких противостояниях права на ошибку нет.