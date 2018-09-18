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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Монако» намерен пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22:00 Не начался

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов против «Атлетико».

Мы хорошо знаем нашего соперника. «Атлетико» выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне и не так давно играл в двух финальных матчах Лиги чемпионов. У них талантливые и очень опытные игроки.

Лига чемпионов всегда тяжелый турнир, здесь множество великолепных команд. И все же мы попробуем достигнуть своей цели - выйти в 1/8 финала.

 Отметим, что в заявке «Монако» на матч не оказалось российского полузащитника Александра Головина.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:43
Монако,в этом сезоне очень плох.
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Задачи поставлены - удачи!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 00:25
Неее! Без Головина не как...()
Antonchik
Antonchik ответил Sergus
сегодня в 00:24
Головин вообще будет в Монако играть?
Затёрли парня.
Sergus
Sergus
сегодня в 00:23
Головин вообще будет в Монако играть?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:16
удачи
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