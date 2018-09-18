«Монако» намерен пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов против «Атлетико».

Мы хорошо знаем нашего соперника. «Атлетико» выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне и не так давно играл в двух финальных матчах Лиги чемпионов. У них талантливые и очень опытные игроки.

Лига чемпионов всегда тяжелый турнир, здесь множество великолепных команд. И все же мы попробуем достигнуть своей цели - выйти в 1/8 финала.