Гризманн: «Думаю, я подниму трофей ЛЧ в конце сезона»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

Я смотрю на трофей Лиги чемпионов и думаю, что подниму его следующим.

В прошлом сезоне мы выступили плохо, но это не мешает нам мечтать об успехе в этой кампании.

Наша мотивация заключается в том, чтобы выступить на своем стадионе, где пройдет финал Лиги чемпионов. Не думаю, что это добавит давления, скорее наоборот, придаст импульс.

Какой трофей мы хотим выиграть больше всего? Безусловно, Лигу чемпионов.