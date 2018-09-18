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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Гризманн: «Думаю, я подниму трофей ЛЧ в конце сезона»

сегодня, 11:20

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

Я смотрю на трофей Лиги чемпионов и думаю, что подниму его следующим. 

В прошлом сезоне мы выступили плохо, но это не мешает нам мечтать об успехе в этой кампании.

Наша мотивация заключается в том, чтобы выступить на своем стадионе, где пройдет финал Лиги чемпионов. Не думаю, что это добавит давления, скорее наоборот, придаст импульс.

Какой трофей мы хотим выиграть больше всего? Безусловно, Лигу чемпионов.

Свои, чужие и глорные. За кого болеть в Лиге чемпионов?

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:32
Да брось ты Антоша,какую вам лигу чемпионов,Атлетико безусловно силён но в этом турнире есть клубы помощнее,и их прийдётся побеждать ради этого трофея!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:22
Похоже слишком самоуверенно.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:57
Вряд ли
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:31
Смешно.
Gelious
Gelious
сегодня в 11:26
В музей на Сантьяго Бернабеу билетик прикупил что ли?
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