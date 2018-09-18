Ди Франческо сравнил Зидана и Лопетеги

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сравнил бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана с нынешним - Хуленом Лопетеги.

Зидан сделал с «Реалом» что-то невозможное. Мне нравится его спокойствие, его баланс, элегантность, с который он ушел из «Мадрида». Он был моим любимым полузащитником, кумиром, да и как тренер он смог проявить себя.

Лопетеги же больше внимания уделяет организации, видна командная деятельность, агрессивность. Такое чувство, что «Реал» спал долгое время, а затем внезапно проснулся. Я вижу совершенно другую команду.