Жена Икарди: «Для Мауро матч с „Тоттенхэмом“ будет особенным»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, с нетерпением ждет дебюта своего мужа в Лиге чемпионов, который состоится сегодня. В 1-м туре группового этапа ЛЧ «нерадзурри» дома примут «Тоттенхэм».

Для Мауро это особенный матч, ведь он очень любит свой клуб. В прошлом году он был уверен, что «Интер» попадет в Лигу чемпионов и случится дебют в турнире. Это очень эмоциональный момент для всей нашей семьи.