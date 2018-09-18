Рибери: «Хочу играть до 38 лет»

Вингер «Баварии» Франк Рибери признался, что планирует продолжать профессиональную карьеру до 38 лет.

Я хочу играть до 38 лет. Вполне могу представить себя на поле в этом возрасте. В мои годы было бы безумием играть полностью все матчи, так что главный тренер «Баварии» Ковач иногда отводит меня в сторонку и объясняет ситуацию. У меня нет с этим никаких проблем, Нико точно знает, сколько мне нужно давать времени.

Когда я уживаюсь с кем-то, тогда они могут рассчитывать на меня. Для меня самое главное - это общение. Есть вещи, о которых нужно говорить.

«Бавария» - это моя семья. После завершения карьеры я вполне мог бы вернуться сюда.