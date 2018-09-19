Сёмин: «Должны успеть подготовиться к „Зениту“. Функционально мы всё лучше»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру защитника команды Брайна Идову в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3) и отметил, что «железнодорожники» должны успеть восстановить силы к игре против «Зенита» в чемпионате России 23 сентября.

Идову сыграл достаточно неплохо. Он на этой позиции играл в сборной Нигерии и в «Амкаре». Тройка центральных тоже была на своих местах. Никто не играл на неудобном для себя месте.

Времени на подготовку к «Зенитом» должно хватить, мы всё лучше становимся в плане функциональной готовности. Психологически надо восстановиться. Игроки очень расстроены, после побед восстанавливаться проще.