Терим: «„Локомотив“ выглядел довольно пассивно»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Если в целом, то матч для нас получился очень хорошим. Мало когда мы забивали в Лиге чемпионов три мяча. Что касается начала игры, то «Локомотив» выглядел довольно пассивно.
Ты кстати, легенду Локо, "девочку" с твоих слов, себе на аву поставил.ЛОЛ. Забавный ты крендель )
Ты кстати, легенду Локо, "девочку" с твоих слов, себе на аву поставил.ЛОЛ. Забавный ты крендель )