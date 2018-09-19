Терим: «„Локомотив“ выглядел довольно пассивно»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если в целом, то матч для нас получился очень хорошим. Мало когда мы забивали в Лиге чемпионов три мяча. Что касается начала игры, то «Локомотив» выглядел довольно пассивно.