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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Терим: «„Локомотив“ выглядел довольно пассивно»

сегодня, 00:33
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если в целом, то матч для нас получился очень хорошим. Мало когда мы забивали в Лиге чемпионов три мяча. Что касается начала игры, то «Локомотив» выглядел довольно пассивно.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра ответил CSKA2012
сегодня в 00:56
Ваших девочек-пони завтра чехи оприходуют.
Ты кстати, легенду Локо, "девочку" с твоих слов, себе на аву поставил.ЛОЛ. Забавный ты крендель )
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:39
Знали турки что у локо погоняло девочки , вообще под юбку залезли бы )
Adepta
Adepta
сегодня в 00:39
Был бы спартак, то и 7 забили.
ChsZ
ChsZ
сегодня в 00:37
От юбилея железных дорог отойти не может.
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