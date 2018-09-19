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Семин - о поражении в Стамбуле: «Это жизнь, переживем»

сегодня, 00:48
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение команды от «Галатасарая» (0:3) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

0:3? Ничего страшного. Наделали грубых и простых ошибок. В Лиге чемпионов за такое очень быстро наказывают.

Пропустив быстрый гол, мы имели преимущество и моменты, чтобы сравнять счет. Но второй мяч — это такая элементарщина! В стенку вместо пяти человек поставили четырех. Этот гол все и решил. Была ли это ошибка Гильерме? Это ошибка всех нас, всей команды.

Третий гол никакой роли уже не играл. Мы пытались отыграться большими силами, но пропустили контратаку. Вот и все. Большие претензии к игрокам только за эти ошибки. А в целом они очень старались и работали. Первый блин оказался комом.

Мы примем полезную критику, но не будем принимать ту, которая будет сделана специально. А в целом могу сказать, что не критикуют тех, кто ничего не делает. Это жизнь, переживем, для нас это будет большим уроком. Мы должны играть проще и такие ошибки не допускать.

Я бы не хотел никого выделять ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мы все вместе проиграли этот матч.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 00:55
Такие дешевые отмазки.
Alladins
Alladins
сегодня в 00:53
Стыдобище!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:52
Логика юбилейного чемпиона, это уже когда-то было.
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