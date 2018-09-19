Идову: «К перерыву счёт должен был быть 1:1»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай» начал очень агрессивно, сильно. Не знаю, может, мы перенервничали. Хотя склоняюсь к тому, что они просто начали эту встречу сильнее нас. В моменте с первым голом мы глубоко сели в оборону. Родригеш хорошо вышел на ударную позицию и здорово пробил.

Затем вы взяли игру под контроль, имели достаточно моментов, чтобы сравнять. К перерыву счёт должен был стать 1:1. Просто мы не смогли реализовать свои моменты.

Второй тайм начался так же, как заканчивался первый – мы контролировали игру, входили в штрафную соперника, чуть не хватило нам последнего паса, вроде хорошо контролировали мяч, атаковали. Но они смогли забить со штрафного, который пришёл, можно сказать, из ниоткуда. После этого «Галатасарай» сел глубоко в оборону и пытался поймать нас на контратаках. У нас уже не получалось взламывать их защиту так, как было при счёте 0:1.

В конце мы ошиблись, из этого вытек третий гол, когда соперник выбежал практически один на один. Очевидно, что мы допустили серьёзную ошибку, нужно будет над этим поработать, чтобы подобное больше не повторялось.