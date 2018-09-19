Йованчич: «После жеребьёвки мы думали, что даже одно очко не наберём»

Полузащитник «Црвены Звезды» Душан Йованчич подвёл итоги домашней встречи с «Наполи» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Мы провели отличный матч. Знали, что «Наполи» – очень сильный соперник, и отдали им инициативу, решив сесть глубоко в оборону и играть на контратаках.