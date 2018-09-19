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Йованчич: «После жеребьёвки мы думали, что даже одно очко не наберём»

сегодня, 03:57
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Полузащитник «Црвены Звезды» Душан Йованчич подвёл итоги домашней встречи с «Наполи» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Мы провели отличный матч. Знали, что «Наполи» – очень сильный соперник, и отдали им инициативу, решив сесть глубоко в оборону и играть на контратаках.

Возможно, мы могли бы быть более смелыми, но всё нормально. Когда мы увидели, что нас досталась группа с «Наполи», «Ливерпулем» и ПСЖ, то не ожидали, что наберём хотя бы одно очко. Поэтому мы должны поблагодарить болельщиков за их поддержку сегодня. Они были фантастическими.

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