Тухель: «„Ливерпуль“ не заслуживал повести со счётом 2:0»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (2:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы отлично играли в первом тайме, и «Ливерпуль» не заслуживал повести со счётом 2:0. Но мы не сдались и продолжили мужественно играть дальше.

Во второй половине встречи мы слишком просто теряли мяч, но уверенно действовали в обороне. В концовке было непросто, но мы не заслужили поражения.

ПСЖ должен более агрессивно играть в атаке, однако это был мой первый матч в Лиге чемпионов [с ПСЖ ]. Нам нужно улучшить игру нашей атакующей тройки, чтобы мы могли делать разницу в счёте в матчах подобного уровня. Я верю в то, что в будущем они смогут это сделать.

У Мбаппе есть отличная возможность улучшить свою продуктивность. Он всегда опасен, как и Неймар. Это был очень тяжёлый матч для Килиана. Но он всегда угрожает воротам соперника, когда выходит на поле. Мяч, который он забил в концовке, говорит о том, что Мбаппе способен выйти на высочайший уровень.