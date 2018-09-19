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Тухель: «„Ливерпуль“ не заслуживал повести со счётом 2:0»

сегодня, 02:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (2:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы отлично играли в первом тайме, и «Ливерпуль» не заслуживал повести со счётом 2:0. Но мы не сдались и продолжили мужественно играть дальше.

Во второй половине встречи мы слишком просто теряли мяч, но уверенно действовали в обороне. В концовке было непросто, но мы не заслужили поражения.

ПСЖ должен более агрессивно играть в атаке, однако это был мой первый матч в Лиге чемпионов [с ПСЖ]. Нам нужно улучшить игру нашей атакующей тройки, чтобы мы могли делать разницу в счёте в матчах подобного уровня. Я верю в то, что в будущем они смогут это сделать.

У Мбаппе есть отличная возможность улучшить свою продуктивность. Он всегда опасен, как и Неймар. Это был очень тяжёлый матч для Килиана. Но он всегда угрожает воротам соперника, когда выходит на поле. Мяч, который он забил в концовке, говорит о том, что Мбаппе способен выйти на высочайший уровень.

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Gahi
Gahi
сегодня в 04:28
Кто что заслужил и получил, на табло смотрелся счет.
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