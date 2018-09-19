Тренер «Црвены Звезды»: «Ради таких моментов стоит жить»

Наставник «Црвены Звезды» Владан Милойевич поделился впечатлениями от домашней встречи с «Наполи» (0:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня мы стали свидетелями блестящего футбольного шоу. После стольких лет сыграть в ЛЧ против такого соперника, как «Наполи»... Это фантастика. Все мы, как и я, живём ради таких моментов. Не будем забывать, что последний раз мы играли в Лиге чемпионов 26 лет назад.

У «Црвены» был свой план, и я думаю, что мы реализовали большую его часть. Вначале мы пытались прорываться с помощью быстрых атак, но затем успокоились, чтобы не терять контроль.

Наша проблема состоит в том, что у «Црвены» есть только два футболиста с опытом игры в Лиге чемпионов. Это был очень тяжёлый матч, но впереди нас ждут ещё две тяжелейшие игры.