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«Ахмат» провел открытую тренировку

сегодня, 10:05

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала видео с открытой тренировки, которую команда провела накануне матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Напомним, что в матче 7-го тура РПЛ «Ахмат» обыграл «Спартак».

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tuman960
tuman960
сегодня в 10:08
победитель Спартака показывает мастеркласс для краснобелых!!!!
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