Денис Суарес вернулся в общую группу «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес вернулся в общую группу каталонцев. Футболист с конца июля залечивал повреждение подколенного сухожилия. Суарес, вероятно, попадет в заявку «блаугранас» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.
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Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес вернулся в общую группу каталонцев. Футболист с конца июля залечивал повреждение подколенного сухожилия. Суарес, вероятно, попадет в заявку «блаугранас» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.