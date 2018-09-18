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Глушаков и Ещенко отстранены от тренировок с основой

сегодня, 14:31
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.09.2018 в 19:55 Не начался

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко отсутствовали на сегодняшней тренировке команды. По данным СМИ, футболисты отстранены. Таким образом, они вряд ли сыграют в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида».

Стоит напомнить, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков. 

После этого капитан «Спартака» выступил с заявлением, что эта информация не соответствует действительности.

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил Sunny.
сегодня в 15:46
модераторская ветка закрыта, поэтому вопрос модерам тут : "что такое троллинг спартака и разрешен ли троллинг клубов на соккере ?"
Правилами не запрещён, но скрывается под спойлер. А модераторская ветка теперь тут: https://www.soccer.ru/game/league/1069476.shtml
Sunny.
Sunny.
сегодня в 15:44
модераторская ветка закрыта, поэтому вопрос модерам тут : "что такое троллинг спартака и разрешен ли троллинг клубов на соккере ?"
Брулин
Брулин
сегодня в 15:42
Наконец-то врубил режим «мужика». Давно пора опять начать сначала-летящие бутылки, хватание за горло и тд
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 15:42
Только в Спартаке!

Какая-то дурь...

И где семья?

Папа и дети не договорились, кто рулит...

Если это "бунт на корабле", то глупо, т.к. футболистам платят огромные деньги за игру, т.е. за выполнение определенной работы и все!

А наши парни хотят за счет хозяина решить какие-то свои проблемы, но не игровые!

Выгонят без выходного пособия и купят других: незаменимых нет!

После чемпионского сезона старая гвардия откровенно зазвездилась и перестала хорошо работать. А плохие работники с миллионными гонорарами никому не нужны!

А так отношения с Каррерой - O'key!

Я болею за Спартак!
sir-5
sir-5
сегодня в 15:42
"Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг высказался о появившейся ранее в СМИ информации, согласно которой полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой.

– Не верьте им. Мы слухи не комментируем, – сказал Трахтенберг..."

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ,КОМУ ВЕРИТЬ??? ПОХОЖЕ,"СПАРТАКУ" ПРИХОДИТ "ПОЛНЫЙ ТРАХТЕНБЕРГ"...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 15:41
...и Комбарова убрать с состава,это 3 бунтовщик в команде и в игре себя не отдает полностью
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 15:37
Панса, это ты зря, бурят)) На час бан за сознательно кривые хэштэги)
Kuprin
Kuprin
сегодня в 15:35
Глушаков : "Пронесло что тренер не Черчесов"

Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:32
Ну перетренировались ребята! С кем не бывает то? Аж восемь дней подряд Спартак тренировался! И пофиг, что они уступили Ахмату на своем поле) Все, ради героической ничьи с венским Рапидом.
Sem25
Sem25
сегодня в 15:30
Когда игроки Анжи всей командой Григоряна сливали в прошлом году, это никого не смущало. А здесь столько шума. Можно подумать, в каждой команде все игроки довольны тренером. Наоборот молодцы, открыто показали свою позицию. Да и играть им это не мешает, кто спортом занимался, понимает, что профессионал за тренера далеко ни в первую очередь играет.
Don trambon
Don trambon ответил Lu4nik
сегодня в 15:30
а вот тут ты не прав: фразу "Гинер все купил" давно уже не применяют тут
Ну как сказать. Скоро вернётся, сейчас пока в тренде - игроков набрали для ФНЛ.
Lu4nik
Lu4nik ответил Don trambon
сегодня в 15:29
Ахахха)))0 Та это Гинер взломал акки парильщика и ещенко и поставил лайки под тем постом что бы внести раздор и смуту в поросятник, ведь во всех бедах виноват Гинер) А на самом деле это решение опасно, если ещё комбарик на мыле подскользнётся и не выйдет против рапида, то у спама будет шанс не оспамиться в первой же игре.
а вот тут ты не прав: фразу "Гинер все купил" давно уже не применяют тут
denmig
denmig
сегодня в 15:26
Понеслась ...ть! Снова скандалы!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил отменный
сегодня в 15:26
Ваша аватарка символизирует приручение коней?
Так то да, но коням плевать - а он типа - независимый журналист. Статейки про зенит пишет, на главной.
Lu4nik
Lu4nik ответил LOpp
сегодня в 15:26
жаль на прошлой неделе не лайкали, глядишь с Ахматом бы в ничью сыграли.
ну не знаю.. ИМХО, но Глушаков получше, чем Попов
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 15:25
цска 78 - никогда во дворе не играл на задницу. Ну или, у него странные ассоциации.
tuman960
tuman960
сегодня в 15:21
Всё таки Спартак народная команда серые будни жизни он скрашивает миллионам россиян!!!!В Россия всегда любили клоунов и тут Спартак незаменим!!!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:19
Это не клуб, это сборище непрофессионалов.
Стыдоба, да и только!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 15:17
А как назаров прошлой осенью был воодушевлён кратковременным подъёмом пищевика! Какие агитки писал, как хоронил коней и бомжей! И что теперь ему писать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:17
Видимо, Спартаку нужно побыстрее избавиться от лишней обузы-еврокубков...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:17
Каррера наконец то понял, что за человек Глушаков!!! Скоро вылетит из Спартака и грязь польётся из уст Дениски!!! Так его подзатыльником!!!
http://ss.6/userfiles/materials/101/1012222/large.jpg
viv
viv
сегодня в 15:14
Денис, Андрей, не сдавайтесь этому физруку, жгите еще.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:14
Молодец назаров, пиши еще - глядишь каррера один будет тренироваться!
tuman960
tuman960
сегодня в 15:13
ОБОЖАЮ Спартак!!!!давай,давай,давай дальше!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:10
Комбаров ещё в составе только из-за того, что Банщик ему не дал с телефоном поиграться:

отменный
отменный ответил Гавроша
сегодня в 15:10
Бунт в спартаке - это круто )))
Ваша аватарка символизирует приручение коней?
Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:08
Бунт в спартаке - это круто )))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:08
Тряпочку капитанскую на стол, сказал физрук. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:08
Свинси, Терри ушли.
Банщик, костолом выпилены за лайки.
спартак играет плохо и не может забить с игры, несмотря на подкуп судей.

Очень хорошо, очень весело!
Осень порадует нас шарфопадом!
отменный
отменный
сегодня в 15:08
Отстранили двух игроков Спартака, а бомбануло у коней и бомжей. Интересная закономерность.
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