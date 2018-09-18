Глушаков и Ещенко отстранены от тренировок с основой

сегодня, 14:31

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко отсутствовали на сегодняшней тренировке команды. По данным СМИ , футболисты отстранены. Таким образом, они вряд ли сыграют в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида».

Стоит напомнить, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков.

После этого капитан «Спартака» выступил с заявлением, что эта информация не соответствует действительности.