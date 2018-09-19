Три футбольных чиновника пожизненно отстранены за коррупцию

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Сербия. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.06 3.30 3.78
18:30 33’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.09 2.80 4.50
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 3’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 32’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.48 2.65 3.60
18:00 49’ Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 46’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 3’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.83 3.44 2.69
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.44 4.65 9.10
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.186 8.40 17.00
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.45 11.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.84 1.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Три футбольных чиновника пожизненно отстранены за коррупцию

сегодня, 18:10

ФИФА продолжает расследование крупнейшего в своей истории коррупционного скандала, случившегося в 2015 году. Некоторые чиновники были приговорены к тюремному заключению за финансовые махинации, теперь же наказание коснулось еще троих. 

Пожизненно отстранены от футбольной деятельности были бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.

Чиновники признаны виновными в нарушении кодекса этики ФИФА и были оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гасперини дисквалифицирован за богохульство
Сегодня, 18:21 12
Селихов дисквалифицирован на два матча условно
Сегодня, 15:21 42
«Динамо» оштрафовано на 120 тыс. рублей
Сегодня, 15:01 4
«Спартак» оштрафован на 165 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»
Сегодня, 14:46 17
Дуглас Коста получил дисквалификацию на четыре матча чемпионата Италии
Вчера, 20:09 22
Лэмпард оштрафован на 2 тысячи фунтов
Вчера, 16:22 1
Обсудить
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:51
А ВЛМ???
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:51
Когда симоняна посадят?
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 18:39
Аксинья
Аксинья ответил Принцесса соккера
сегодня в 18:29
В надежде найти фамилию Мутко открыла статью...
Барышня, вы такая наивная - русская мафия своих не сдает...Иначе это цепочка может дойти до самого...(стесняюсь сказать)
drug01
drug01
сегодня в 18:29
Наши мелко плавают!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Принцесса соккера
сегодня в 18:25
В надежде найти фамилию Мутко открыла статью...
Я тоже искал Мутко, первая мысль))
Zimmer
Zimmer ответил Принцесса соккера
сегодня в 18:14
В надежде найти фамилию Мутко открыла статью...
Его здесь явно не хватает.
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 18:12
В надежде найти фамилию Мутко открыла статью...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100