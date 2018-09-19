Три футбольных чиновника пожизненно отстранены за коррупцию

сегодня, 18:10

ФИФА продолжает расследование крупнейшего в своей истории коррупционного скандала, случившегося в 2015 году. Некоторые чиновники были приговорены к тюремному заключению за финансовые махинации, теперь же наказание коснулось еще троих.

Пожизненно отстранены от футбольной деятельности были бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.