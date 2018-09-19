Асенсио мог перейти в «Рому», а не «Реал»

вчера, 22:17

«Рома» вела переговоры по трансферу полузащитника «Реала» Марко Асенсио, когда тот еще играл в «Мальорке». Об этом сообщил агент футболиста Орацио Гаджоли.

Это правда, «джаллоросси» приезжали смотреть Асенсио и вели переговоры по его трансферу перед тем, как он перешел в «Реал». Я даже летал в Рим, чтобы пообщаться с представителями клуба напрямую. Мне приятно, что нынешний наставник «Ромы» Ди Франческо похвалил его, потому что я думаю об Асенсио точно так же.

Отметим, что в эти минуты «Реал» и «Рома» играют друг с другом в Лиге чемпионов.

В сентябре Асенсио признался, что он «не хотел бы закончить карьеру с 20-м номером на спине».