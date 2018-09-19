Асенсио мог перейти в «Рому», а не «Реал»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Украина. Кубок
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.80 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.75 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.20 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.65 3.78 1.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.92 3.85 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.48 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.02 30.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
ГлавнаяНовости

Асенсио мог перейти в «Рому», а не «Реал»

вчера, 22:17

«Рома» вела переговоры по трансферу полузащитника «Реала» Марко Асенсио, когда тот еще играл в «Мальорке». Об этом сообщил агент футболиста Орацио Гаджоли.

Это правда, «джаллоросси» приезжали смотреть Асенсио и вели переговоры по его трансферу перед тем, как он перешел в «Реал».

Я даже летал в Рим, чтобы пообщаться с представителями клуба напрямую. Мне приятно, что нынешний наставник «Ромы» Ди Франческо похвалил его, потому что я думаю об Асенсио точно так же.

Отметим, что в эти минуты «Реал» и «Рома» играют друг с другом в Лиге чемпионов.

В сентябре Асенсио признался, что он «не хотел бы закончить карьеру с 20-м номером на спине».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ летом хотел приобрести Алабу
18 сентября 2
Клопп убеждал Мбаппе перейти в «Ливерпуль»
18 сентября 7
Миранда может продолжить карьеру в «Порту»
18 сентября 2
Зут может заменить Силлессена в «Барселоне»
18 сентября 2
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Кальяри»
18 сентября 1
«Бавария» хочет приобрести форварда «Тоттенхэма»
18 сентября 2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100