ПСЖ летом хотел приобрести Алабу

ПСЖ летом пытался подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, однако руководство мюнхенского клуба ответило отказом. Именно по этой причине ПСЖ приобрел другого защитника «Баварии» Хуана Берната, с которым был заключен 3-летний контракт.
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
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|19:55
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|Барселона
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|ПСВ
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|Интер
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|Тоттенхэм
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|Боруссия Д
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|Порту
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ПСЖ летом пытался подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, однако руководство мюнхенского клуба ответило отказом. Именно по этой причине ПСЖ приобрел другого защитника «Баварии» Хуана Берната, с которым был заключен 3-летний контракт.