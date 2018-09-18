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ПСЖ летом хотел приобрести Алабу

сегодня, 18:16

ПСЖ летом пытался подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, однако руководство мюнхенского клуба ответило отказом. Именно по этой причине ПСЖ приобрел другого защитника «Баварии» Хуана Берната, с которым был заключен 3-летний контракт.

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