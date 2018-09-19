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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Фонсека: «„Шахтер“ и „Хоффенхайм“ показали очень открытый атакующий футбол»

вчера, 23:20
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал ничью с «Хоффенхаймом» (2:2) в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

У «Хоффенхайма» отличная команда. Мы не ошибались, что это будет непростой матч. Сегодня у нас был соперник, который намного лучше нас провел первый тайм. У нас было огромное количество ошибок, как в обороне, так и в атаке. Позволяли «Хоффенхайму» несколько раз опасно выходить в контратаки. Мы забили гол, сразу же после этого пропустили со стандарта. Во втором тайме мы скорректировали нашу игру в некоторых аспектах. Второй тайм был полностью нашим.

Сыграли вничью, но за последние 15 минут могли забить еще несколько голов. В первом тайме «Хоффенхайм» был лучше нас, а во втором – «Шахтер» лучше них. В конце создали 3 явных голевых момента, которые нужно было реализовывать. Но принимаю результат, если смотреть на первый и второй тайм.

Это был очень открытый футбол, атакующий. Особенно на последних минутах. Если бы я был болельщиком, рад был бы видеть такой футбол. Если рассматривать игру в целом, то я недоволен, потому что мы не победили.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:59
Я думал победит Шахтер
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