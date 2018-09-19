Хацкевич: «Хотелось бы большего, но ЛЕ - оптимальный турнир для „Динамо“»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.80 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.75 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.20 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.65 3.78 1.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.92 3.85 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.48 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.02 30.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Хацкевич: «Хотелось бы большего, но ЛЕ - оптимальный турнир для „Динамо“»

вчера, 23:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб АстанаАстана19:55 Не начался

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги Европы против «Астаны».

Это опытная команда с хорошими футболистами. А то, что они участвуют в нескольких турнирах – это их профессиональная обязанность. Выступая на высоком уровне, надо быть готовым играть по два-три матча в неделю. Но в последнем матче чемпионата в составе «Астаны» были большие изменения. Так что они серьезно готовятся и делают ставку на наш матч. Вчера гости уже провели тренировку на стадионе «Динамо». Команда с большим европейским опытом и знает, как готовиться к важным матчам.

Первая наша задача – выход из группы, чтобы поддержать как престиж клуба, так и престиж страны. Лига Европы – это турнир, который на данный момент, наверное, является оптимальным для «Динамо». Для того, чтобы играть уровнем выше, надо быть готовым к этому. Я понимаю, что нашим болельщикам хотелось бы большего, но мы сейчас находимся в стадии перестройки и у нас достаточно молодая команда.

В одной группе с «Динамо» и «Астаной» сыграют «Ренн» и «Яблонец».

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Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:57
Вот, это выдал, чувак!!! Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 23:23
Да и ЛЕ многовато будет.
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