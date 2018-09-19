Хацкевич: «Хотелось бы большего, но ЛЕ - оптимальный турнир для „Динамо“»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги Европы против «Астаны».

Это опытная команда с хорошими футболистами. А то, что они участвуют в нескольких турнирах – это их профессиональная обязанность. Выступая на высоком уровне, надо быть готовым играть по два-три матча в неделю. Но в последнем матче чемпионата в составе «Астаны» были большие изменения. Так что они серьезно готовятся и делают ставку на наш матч. Вчера гости уже провели тренировку на стадионе «Динамо». Команда с большим европейским опытом и знает, как готовиться к важным матчам.

Первая наша задача – выход из группы, чтобы поддержать как престиж клуба, так и престиж страны. Лига Европы – это турнир, который на данный момент, наверное, является оптимальным для «Динамо». Для того, чтобы играть уровнем выше, надо быть готовым к этому. Я понимаю, что нашим болельщикам хотелось бы большего, но мы сейчас находимся в стадии перестройки и у нас достаточно молодая команда.