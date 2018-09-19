«Вальядолид» продлил контракт с главным тренером

Пресс-служба «Вальядолида» сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Серхио.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года.
Напомним, что недавно Роналдо стал владельцем «Вальядолида».
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Пресс-служба «Вальядолида» сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Серхио.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года.
Напомним, что недавно Роналдо стал владельцем «Вальядолида».