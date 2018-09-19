«Барселона» не будет предлагать Ракитичу новый контракт в этом сезоне

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 14’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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«Барселона» не будет предлагать Ракитичу новый контракт в этом сезоне

сегодня, 15:59

По данным из прессы, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не получит новый контракт в этом сезоне, на который он рассчитывает.

Президент клуба Хосеп Бартомеу сообщил игроку, что ему придется подождать до следующего сезона. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года. 

Минувшим летом хавбеком интересовались другие клубы, однако сам Ракитич отказал им, так как ему было обещано продление контракта. 

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neomessi
neomessi
сегодня в 16:39
Да пусть играет до 21года к этому времени ему будет 33. Не думаю что и он сам захочет играть больше трех лет в Барсе.
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 16:21
А в Барселоне обещания не выполняют) Так что Иван, понял наконец куда попал?)
No problem
No problem
сегодня в 16:07
Уже приступили к делу,
когда хорват назвал лучшего Луку Модрича,а не бородатого бестолоча Месси.
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