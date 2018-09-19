«Барселона» не будет предлагать Ракитичу новый контракт в этом сезоне

сегодня, 15:59

По данным из прессы, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не получит новый контракт в этом сезоне, на который он рассчитывает.

Президент клуба Хосеп Бартомеу сообщил игроку, что ему придется подождать до следующего сезона. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.

Минувшим летом хавбеком интересовались другие клубы, однако сам Ракитич отказал им, так как ему было обещано продление контракта.