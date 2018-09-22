Кьяртанссон: «Хочу быть одним из лучших бомбардиров РПЛ»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.73 3.52 6.35
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.45 2.90 3.47
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 3.04 2.94 2.63
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.15 3.15 4.20
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.32 5.15 14.50
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 9.10 5.10 1.41
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 23.00 8.20 1.176
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.22 7.30 17.00
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.62 3.94 6.13
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.05 3.92 1.78
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.22 7.30 17.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.32 3.61 1.92
ГлавнаяНовости

Кьяртанссон: «Хочу быть одним из лучших бомбардиров РПЛ»

сегодня, 00:39

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон поделился своими амбициозными планами на выступление в чемпионате России. Исландец перебрался в «Ростов» минувшим летом.

В летнее трансферное окно «Ростов» проявил ко мне интерес. Когда об этом стало известно, сразу решил перейти в эту команду. Я очень счастлив, что сделку удалось завершить до закрытия трансферного окна.

Думаю, что в РПЛ хороший уровень. Это физически сильная лига. В прошлом матче с «Уралом» мы смотрелись лучше, должны были забивать больше, но игра получилась напряжённой. Сейчас «Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице, нам нужно продолжать действовать так дальше и становиться лучше. Надеюсь, что этот сезон станет для нас успешным.

Хочу быть одним из лучших бомбардиров РПЛ. Уже прошло семь туров, будет сложно догнать остальных, но мне нужно быстро адаптироваться. Я хочу забивать сразу после того, как начну играть. Настроен на то, что этот сезон получится для меня хорошим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Янчик обвинил руководство ЦСКА в том, что ему не давали играть
19 сентября 15
Иванович: «У Дзюбы после ЧМ-2018 появилась суперсила!»
18 сентября 10
Эль-Кабир: «Верю, что скоро „Урал“ начнет побеждать»
17 сентября 6
Маркизио: «РПЛ уступает ведущим европейским чемпионатам»
16 сентября 18
Маркизио: «Привычку побеждать тяжело сломить»
16 сентября 30
Новичок ЦСКА Сигурдссон: «Я оказался в команде мирового уровня»
15 сентября 32
Обсудить
Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 01:20
Посмотрим на него.
Фёдор Михайлович
Фёдор Михайлович
сегодня в 01:12
Ну а что, вполне может получиться.
золото партии
золото партии
сегодня в 01:11
Ну, не Дзюбе же быть, дерзай Видар.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100