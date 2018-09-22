Кьяртанссон: «Хочу быть одним из лучших бомбардиров РПЛ»

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон поделился своими амбициозными планами на выступление в чемпионате России. Исландец перебрался в «Ростов» минувшим летом.

В летнее трансферное окно «Ростов» проявил ко мне интерес. Когда об этом стало известно, сразу решил перейти в эту команду. Я очень счастлив, что сделку удалось завершить до закрытия трансферного окна.

Думаю, что в РПЛ хороший уровень. Это физически сильная лига. В прошлом матче с «Уралом» мы смотрелись лучше, должны были забивать больше, но игра получилась напряжённой. Сейчас «Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице, нам нужно продолжать действовать так дальше и становиться лучше. Надеюсь, что этот сезон станет для нас успешным.