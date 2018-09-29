Фердинанд: «„Манчестер Юнайтед“ нуждается в принятии серьезных решений»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение команды от «Вест Хэма» в матче национального первенства.
«Манчестер Юнайтед» нуждается в принятии серьезных решений. Должны быть сделаны выводы. В сложившейся ситуации кто-то из руководства должен что-то сказать.
"мы обо76ись пригласив истеричку, которая слила пол-лярда за 2,5 года на трансферы а в итоге у нас разваливается команда" - такое руководство гнать надо вместе с моуром, так то.
а посему они будут молчать.
"мы обо76ись пригласив истеричку, которая слила пол-лярда за 2,5 года на трансферы а в итоге у нас разваливается команда" - такое руководство гнать надо вместе с моуром, так то.
а посему они будут молчать.
Например у Ромы дела с тренером не ахти могут и туда,но вопрос согласится ли Особенный тренировать второсортный клуб.Ему Реал, Баварию,Юву,ПСЖ подавай ну что бы с мешками были.
Например у Ромы дела с тренером не ахти могут и туда,но вопрос согласится ли Особенный тренировать второсортный клуб.Ему Реал, Баварию,Юву,ПСЖ подавай ну что бы с мешками были.