Фердинанд: «„Манчестер Юнайтед“ нуждается в принятии серьезных решений»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение команды от «Вест Хэма» в матче национального первенства.

«Манчестер Юнайтед» нуждается в принятии серьезных решений. Должны быть сделаны выводы. В сложившейся ситуации кто-то из руководства должен что-то сказать.