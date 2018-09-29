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Фердинанд: «„Манчестер Юнайтед“ нуждается в принятии серьезных решений»

29 сентября 2018, 17:17
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение команды от «Вест Хэма» в матче национального первенства.

«Манчестер Юнайтед» нуждается в принятии серьезных решений. Должны быть сделаны выводы. В сложившейся ситуации кто-то из руководства должен что-то сказать.

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dzvinka
dzvinka
29 сентября 2018 в 18:24
а что они могут сказать?
"мы обо76ись пригласив истеричку, которая слила пол-лярда за 2,5 года на трансферы а в итоге у нас разваливается команда" - такое руководство гнать надо вместе с моуром, так то.
а посему они будут молчать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 сентября 2018 в 18:00, ред.
без работы этот мошенник не останется,поверьте встанут в очередь за ним именитые клубы. Ведь он же всего проваливает Третий Сезон,значит надо заключить на 2 сезона(максимум) может и кубок ЛЕ завоюет,ну на крайняк кубок страны.
Например у Ромы дела с тренером не ахти могут и туда,но вопрос согласится ли Особенный тренировать второсортный клуб.Ему Реал, Баварию,Юву,ПСЖ подавай ну что бы с мешками были.
WildKem
WildKem
29 сентября 2018 в 17:36
Безусловно пора принимать серьезные решения. Но по сути и выбор то небольшой по решениям, если допустим, правда команда раскололась на 2 лагеря за Погба и за Моуринью, то учитывая, что ТО уже закрыто, то явно куда более реалистично уволить тренера и пригласить нового, который сумеет найти общий язык со всеми игрока, так как работает пользуясь индивидуальным подходом к игрокам, а не подгоняя всех под определенный шаблон, типа я же таким образом выиграл уже 100500 трофеев.
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября 2018 в 17:29
Надо гнать Моуриньо
Гость
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