Ничья с «Атлетико» позволила «Реалу» сравняться с «Барселоной»

Центральный матч 7-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» завершился мировой.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Атлетико» – 0:0
«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич (Лукас 80), Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема (Винисиус 87), Бэйл (Себальос 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Лемар (Корреа 60), Сауль, Эрнандес (Калинич 83), Коке, Гризманн, Диего Коста (Партей 68)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Карвахаль 31, Хуанфран 48, Лемар 58, Рамос 61, Коке 69, Начо 90+1, Корреа 90+2
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком». Таким образом, теперь «Реал» делит с каталонцами первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Я еще посмотрю, что Барса вынесет из серии: Тоттенхэм, Валенсия, Севилья, Интер, Реал - Подряд! Как бы не завыли вы через пару матчей, серия уже 3 матча идет то, дальше больше )))
Я еще посмотрю, что Барса вынесет из серии: Тоттенхэм, Валенсия, Севилья, Интер, Реал - Подряд! Как бы не завыли вы через пару матчей, серия уже 3 матча идет то, дальше больше )))
Не такой уж плохой размен за 2 тура я думаю. Посмотрим дальше.
Не такой уж плохой размен за 2 тура я думаю. Посмотрим дальше.
Предлагаю их с Пике досрочно в сборную года поставить, с самого начала сезона тащат свои команды, только не в ту сторону 😂
Предлагаю их с Пике досрочно в сборную года поставить, с самого начала сезона тащат свои команды, только не в ту сторону 😂