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Ничья с «Атлетико» позволила «Реалу» сравняться с «Барселоной»

29 сентября 2018, 23:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Центральный матч 7-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» завершился мировой.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Атлетико» – 0:0

«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич (Лукас 80), Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема (Винисиус 87), Бэйл (Себальос 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Лемар (Корреа 60), Сауль, Эрнандес (Калинич 83), Коке, Гризманн, Диего Коста (Партей 68)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Карвахаль 31, Хуанфран 48, Лемар 58, Рамос 61, Коке 69, Начо 90+1, Корреа 90+2

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком». Таким образом, теперь «Реал» делит с каталонцами первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответ barcelonistas (раскрыть)
30 сентября 2018 в 15:49
Но ведь неизвестно сколько спад продлится... а впереди игры с более сильными соперниками...
Верг
Верг
30 сентября 2018 в 14:48
ничья в гостях неплохой результат, но от самой игры хотелось большего
Lifefoot
Lifefoot ответ Ruslan3132 (раскрыть)
30 сентября 2018 в 14:44
Я всегда и говорил что Севилья дома и Атлетико сами по себе для Реала очень трудные и неудобные соперники!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
30 сентября 2018 в 13:19
Где глоры Реала,даже нет и 80 постов и то половина от нас.Роналду оказывается причина,болели не за Реал а за Роналду.Остались одни настоящие вместе с барсуками тут.
barcelonistas
barcelonistas ответ Messi Forever1 (раскрыть)
30 сентября 2018 в 13:12
А ты видно не заметил, что если у Барсы все нормально ей все равно кого выносить, а если спад, то и запинаются обо все Леганесы. После трех матчей без побед Барса все ещё сидит на первом месте - да, это просто отличное турнирное положение, нежели отыгрывать отрыв в 5-7 очков от Реала!
Адил Алиев
Адил Алиев
30 сентября 2018 в 10:57, ред.
Реал может обыграть Атлетико только после матчей Атлетико с барселоной и Баварией...
Шуnя771
Шуnя771
30 сентября 2018 в 10:23
Странно... Почему балет был впереди)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Funny_Smailik (раскрыть)
30 сентября 2018 в 10:15
Как Атлетик, Жирона и Леганес вас???

Я еще посмотрю, что Барса вынесет из серии: Тоттенхэм, Валенсия, Севилья, Интер, Реал - Подряд! Как бы не завыли вы через пару матчей, серия уже 3 матча идет то, дальше больше )))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Lifefoot (раскрыть)
30 сентября 2018 в 10:12
Посмотри с кем теряла очки Барса(20е место и Атлетик на камп ноу) и Реал(очень неудобная Севилья в гостях и матрас - 4я команда в списке УЕФА)!
Не такой уж плохой размен за 2 тура я думаю. Посмотрим дальше.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
30 сентября 2018 в 08:49
Эх жаль матрас реалушку то не порвал :)
Galaxy real way
Galaxy real way
30 сентября 2018 в 08:42
Матрас против Реала особо настраивается, надо было их обыграть и успокоить Симеоне.
Юрий Куклачёв
Юрий Куклачёв
30 сентября 2018 в 08:25
Теперь можно и на обгон пойти
Самедов Агил
Самедов Агил ответ Messi Forever1 (раскрыть)
30 сентября 2018 в 07:48
Ты не волнуйся...борьба в итоге все равно между 2-3 клубами будет...и это тот сезон когда все лидеры будут терять очки...и кстати у барсы как по расписанию спад в феврале обычно...но в этот раз раньше случился и надеюсь это последний спад этого сезона
Самедов Агил
Самедов Агил
30 сентября 2018 в 07:45
А я говорил без рона этот мадрид ждет смутные времена....хоть и болею за барсу но реал нужен нам всем сильным!!! Это длинный турнир ла лига....и надеюсь что борьба до посдеднего тура будет и пусть победит сильнейший!!! А своим соратникам болел барселоны хочу сказать что реалу никому и ничего не нужно доказывать!!! Хватит 94ся и давайте наслаждаться величайшой игрой в мире!!!
Messi Forever1
Messi Forever1 ответ barcelonistas (раскрыть)
30 сентября 2018 в 07:24, ред.
Выгодном турнирным положении ? Ты наверное не заметил против кого реал потерял очки , и против кого мы . Нам ещё играть против Атлетика и Севильи , мы явно пока не в выгодном положении. А впереди Валенсия , Севилья и Реал , че то мы вообще не в тему очки начали терять
Санчо Панса
Санчо Панса
30 сентября 2018 в 07:21
Эх, очень жаль, что не удалось воспользоваться осечкой Барселоны и оторваться от них, пусть и не намного....Блин, в двух последних матчах мадридский Реал ничего не забил своим соперникам! Да, они играли против крепких Севильи и Атлетико Мадрид, но тем не менее. Гарету здоровья и скорейшего выздоровления!
barcelonistas
barcelonistas
30 сентября 2018 в 04:49
Отличный подарок Барсе от мадридских команд эта ничья. Есть время наладить игру будучи в выгодном турнирном положении, без стрессов
Mangur
Mangur
30 сентября 2018 в 04:27
Жесть.
Шишанутый
Шишанутый ответ Tott_Hot (раскрыть)
30 сентября 2018 в 02:00
Ну ты и выбрал матч конечно. Это ж Атлетико! Они сами не играют и другим не дают. Попробуй посмотреть Севилью у них всегда весело! Через тур будет матч Барся-Севлия попробуй его посмотреть, там думаю много голов будет.
рус фан
рус фан
30 сентября 2018 в 01:52, ред.
Реал и матрасы сыграли нудноватый матч, по голевым моментам Реал впереди, но не намного, это дерби не оправдало ожиданий, вязкая борьба с минимумом остроты, Реал мог победить, не хватало голлеодора, матрасы сыграли как всегда грязновато и автобусом, может и хотели вничейку сгонять, у них Хеменес и Облак особо впечатлили, а уругваец вообще выглядел круто!. Сегодня всем Реалистам по 4- поставлю, Модрича Лопетеги зря меняет на мой взгляд.
Lifefoot
Lifefoot
30 сентября 2018 в 01:40
Реал как обычно, в своем репертуаре, воспользоваться осечками Барсы? Не, не слышали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября 2018 в 01:01
Унылая нулевочка...
Artuom
Artuom ответ Ruslan3132 (раскрыть)
30 сентября 2018 в 00:55
Зато с Начо не такой проходной двор на фланге как с Марсело
Трубадур
Трубадур
30 сентября 2018 в 00:34
И до ничьих дожились.
zayrchik
zayrchik ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2018 в 00:24
в точку.
амурец
амурец
30 сентября 2018 в 00:12
Ну что же конечно хотелось большего, но матрасы тоже ребята серьёзные
Metz57100
Metz57100
30 сентября 2018 в 00:07
Если реал в этом году сможет выиграть хоть чемпионат испании надо сказать огромное спасибо, Лопетеги не уровень реала!
Easty
Easty
30 сентября 2018 в 00:06
Рамос в очередной раз сыграл рукой в штрафной и ударил локтем по голове игрока Атлетико имея жёлтую))

Предлагаю их с Пике досрочно в сборную года поставить, с самого начала сезона тащат свои команды, только не в ту сторону 😂
Ruslik1982
Ruslik1982
30 сентября 2018 в 00:04, ред.
как-то уныло в Испании, Барса второй тур дает шанс но Реал упорно не хочет ) Алавес судя по всему на первое место выходит, по алфавиту )
95-shishani-95
95-shishani-95
29 сентября 2018 в 23:55
Почему же Лопетеги не выпустил Винисиуса по раньше! Немного уверенности хотя бы наберется
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