Ничья с «Атлетико» позволила «Реалу» сравняться с «Барселоной»

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29 сентября 2018, 23:35

Центральный матч 7-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» завершился мировой.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Атлетико» – 0:0

«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич (Лукас 80), Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема (Винисиус 87), Бэйл (Себальос 46)

Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Лемар (Корреа 60), Сауль, Эрнандес (Калинич 83), Коке, Гризманн, Диего Коста (Партей 68)

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Карвахаль 31, Хуанфран 48, Лемар 58, Рамос 61, Коке 69, Начо 90+1, Корреа 90+2

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком». Таким образом, теперь «Реал» делит с каталонцами первое место в турнирной таблице Ла Лиги.