Игроки «Лестера» прибыли на стадион, чтобы почтить память владельца клуба

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29 октября 2018, 16:20

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль вместе с командой прибыл на стадион «Кинг Пауэр» для участия в молебне о погибшем владельце клуба Вишае Шривадданапрабхе. Игроки встретились с сыном и вдовой бизнесмена и выразили свои соболезнования.

Теплые слова в адрес Шривадданапрабхи высказал вратарь Каспер Шмейхель, который стал свидетелем катастрофы, нападающий Джейми Варди, полузащитник Харри Магуайр и многие другие футболисты «лис». Также соболезнования выразил футбольный эксперт Гари Линекер, для которого «Лестер» является родным клубом.

Напомним, что вертолет тайского бизнесмена потерпел крушение в непосредственной близости от стадиона. В аварии погибли пять человек.