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Суарес и «Барселона» деклассировали «Реал»

28 октября 2018, 20:46

«Реал» пытался сопротивляться, но даже без Месси «Барселона» вынесла соперника на глазах у полного «Камп Ноу». «Соккер.ру» поражен легкостью успеха. 

Изначальный «автобус» Лопетеги оказался школьным, и хотя превысили скорость в дебюте второго тайма, сути дела рывок не меняет, ведь ответ «Барселоны» был жестким. А ключевой проблемой «Реала» на «Камп Ноу», где впервые за много лет «сливочные» сыграли ужасно, стало отсутствие командной скорости. 

Человек, который отвечает за физическую подготовку игроков, точно заслужил увольнение. А в отставку теперь отправят главного тренера, чей отец перед матчем заявил, что у сына Хулена украли 50 голов – когда Перес допустил уход Роналду, в который еще месяцев семь назад никто бы не поверил, и он прав. 

Старик Криштиану не быстрый, но очень резкий, за счет чего и начал в «Ювентусе» с голов. А «Реал», когда мяч в атаке у грубого Бэйла или странного Бензема, попросту не имеет адресата для финального удара. Марсело пытался спасти, но бразилец не форвард, а ценность нападающего показал Луис Суарес – подчеркнул разницу между соперниками. 

Цифровое измерение Эль Класико

«Барселона» отдала «Реалу» мяч после перерыва – или тот забрал, но общее преимущество сохранила. С 74 % откатились к 53 %, но и этого хватило, чтобы заявить, что чаще с мячом играли хозяева. 

Забавно, но каталонцы проиграли по ударам «Реалу» - 13 против 15. Но это общее количество, а по точным выстрелам счет 8:4. Получается, «Реал» реализовал один удар, а «Барселона» - 5 из 8. Крутая эффективность. 

У «Барселоны» 15 перехватов, 10 выносов, 8 блоков. Они превзошли «Реал» по оборонительным показателям, не только в атаке. Такая игра Артура, Бускетса, Ракитича, Пике и Ленгле обеспечила разницу на табло, хотя скорее счет сделал один человек. 

Из пяти ударов Суареса четыре были точными. Невероятная игра от нападающего, ведь имел четыре шанса забить и три реализовал. Роскошное отношение к моментам, образцовое для нападающего. 

Тактические провалы «Реала» и Лопетеги

Начо – правый бек. Славный парень страдает диабетом, играет с болезнью в профессиональный футбол на неплохом уровне, тянет на запасного игрока «Реала». Но как центральный защитник. Начо справа – игра в меньшинстве. Затыкая им дыры, не добиться результата, что и показал дебют матча. Альба и Коутиньо просто разорвали правый фланг «Реала». 

Иско на левом фланге. До чего же этот Хулен упрямый. У него же в сборной Испании атакующий хавбек играл между линиями. И тогда получалось, собрали серию без поражений, которую по факту прервала только сборная России в серии пенальти. Но нет, надо Иско запихнуть на левый фланг. Иско ведь не Азар! Испанец провалил игру, а Роберто было проще жить. 

Низкий прессинг гостей. На 15-й минуте матча по владению разницы была 74 % на 26 % в пользу «Барселоны». Каталонцы применяли высокий персональный прессинг, смело переводя четверки игроков с полуфлангов на фланги, не давая «Реалу» выйти из обороны. А что делали «сливочные»? Паниковали. Паника в критических ситуациях – родная сестра смерти. Вот «Реал» и отдал концы в итоге. 

Хавбеки на одной линии. Проблема вытекает из предыдущей. До перерыва Модрич ни разу не касался мяча ближе тридцати метров от чужих ворот. Каземиро и Кроос сидели примерно на одной линии далеко от чужих владений, то есть «Реал» сам удобно для «Барселоны» разорвался на части. Бускетсу, Артуру и Ракитичу даже не пришлось сильно потеть. И хотя на старте второго тайма хозяев поджали, концовка была закономерной – выиграл тот, кто лучше выстроил план на игру. 

Передача защитниками Суареса. Рамос и Варан – чемпионы мира, а оба сыграли словно из ПФЛ. И Серхио, и Рафаэль ужасно выбирали позиции. При первом голе позволили Коутиньо оказаться на позиции, где был бы Месси, если бы не травма, а во втором случае Варан не успел, зацепил при падении ногу Суареса и это чистый пенальти. Добавим еще две ошибки – получим хет-трик Луиса, причем после перерыва он убегал уже от троих беков «Реала», но всегда успешно. 

Перестроение после перерыва. Лопетеги неправильно спланировал игру, даже не выставил схему «4-4-2» от Зидана, которая могла сработать лучше. Потом отправил всех в атаку, убрав центрального защитника, но три центральных не справились с Суаресом, а пять форвардов не смогли отыграться, хотя был удар в штангу. Казалось бы, почти получилось. Но по факту игра ва-банк была предсмертной конвульсией, а как только Вальверде проснулся – наступила кончина «Реала» имени Лопетеги. 

Герой матча. Луис Суарес

Молодой отец забил по голу для каждого ребенка. Все в семью – как оказалось, если прописать в контракте уругвайца запрет на укусы и выходки, то можно превратить талантливого хулигана в качественного рационального форварда. У Суареса были проблемы, набирал форму, но когда встречает «Реал» - играет так, как нужно в дерби. Луис забил трижды и все голы как пособия для форвардов, ведь пенальти и заработал, и реализовал образцово. 

Кто виноват в провалах «Реала»?

«Мадрид» сыграл еще хуже, чем многие ждали, но при этом все заслуженно. Когда многократные победители Лиги чемпионов не готовятся к новому сезону, когда Перес пару лет не покупает больших игроков в основу, надеясь на магию тренера, который достаточно умный, чтобы уйти до серии поражений.

Зидана ждала бы примерно та же участь, нельзя побеждать всегда. Но можно быть готовым к спаду, что у Переса и «Реала» не получилось. Покупка Куртуа не превращает команду в новую. Особенно без Роналду и свежих игроков группы атаки. Виноваты все, но первопричина в том, что Перес был не готов ни к уходам тренера и главной звезды, ни к великолепным покупкам. 

«Реал» не подписал Азара и Икарди – как один из вариантов, не перестроил атаку, чтобы положиться на тройку впереди в темные времена. «Барселона» сделала, что должна была, и даже отсутствие Месси никак не помешало. Не сказать, что у Вальверде образцовая команда в идеальной форме, которая недоступна никому в Европе, но каталонцы как «Ювентус» - показывают класс при любой погоде. 

Сегодня тот редкий случай, когда в Эль Класико есть не просто проигравший, а тот, кого показательно унизили. Сегодня «Барселона» показалась командой более высокого класса, чем «Реал», поскольку выиграла легко, не прилагая все усилия и допустив атаки соперника. Чистая работа и заявка на очередное чемпионство, ведь никого стабильнее и сильнее в Ла Лиге попросту нет. 

Как в классическом комедийном сюжете, испанские гранды едва не поменялись телами на старте второго тайма. Но «Барселона» справилась с давлением, мяч не отлетел в ворота после самого опасного момента «Реала» после гола. А затем наступило время Суареса – Луис провел шикарный матч на неделе рождения сына Лаути, которого и поздравил с появлением в мир, где счет на табло «Камп Ноу» сегодня сказочный - 5:1.

Каталонцы справились без Месси, и это серьезная победа Вальверде, его команды и всех, кто болеет за «Барселону».

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Все комментарии
egoos
egoos ответил t-16
31 октября в 15:09
Ты забыл матч с Ромой? ("А потом Вальверде - как настоящий тактик, выпустил всех кого надо, и все мокрого места не осталось!")
Ты забыл первый матч с Ромой? Как после того результата серьёзно подойти к ответной игре? Вот и отгребли.
lobsterdam
lobsterdam
   276 / 801
29 октября в 20:15
куртуа столько в челси не пропускал. Надо было думать, куда переходить. Послушал жену - и вот результат!
ATG
ATG
29 октября в 12:30
Пару сезонов назад когда Месси тоже был травмирован, на Барсу было печально смотреть. Тогда эта разница с Месси и без была просто колосальной. Сейчас такого слава богу не наблюдается. Есть люди которые могут делать результат и без Месси. Это - победа ! И это самое главное что можно выделить после этой победы. Мессизависимости НЕТ! Ура!
Roger Young
Roger Young
   621 / 801
29 октября в 12:18
Вчера была хорошая трёпка
Хуторянин 84
Хуторянин 84
29 октября в 11:56
А чего действительно удивляться? 5 поражений из 10 игр. Реал без кристины стал импотентом. Самое интерессное то, что и Месси не поналобился. Душа за Барсу вчера радовалась. И за Краснодар. А сёдня голова болит)
Betman
Betman
29 октября в 11:52
Лопетеги, конечно, тоже хорош. Hо главный виновник нынешнего положения, как по мне, Перес, зажавший денег на трансферы. Ещё и Ковачича отпустили, единственного по сути человека, способного заменить Модрича с Кроосом, которые едва по полю двигаются. По-хорошему, надо было все линии усилить, кроме вратарской пожалуй. Но именно туда зачем-то купили Куртуа.
No problem
No problem ответил ESPANOL
   150 / 801
29 октября в 11:11
Нашли отмазку, что Реал без Рона. В прошлом сезоне были с Роном, а толку? Барса отрывалась от мадридцев даже на 14 очков, Рон раскачался только к концу первого круга. В последнее время у Переса уже сложилась такая стратегия, забить на чемпионат и кубок, а весь рессурс, и материальный и административный, бросать на ЛЧ. Вот игроки и привыкли, что в Ла Лиге можно не париться, а в ЛЧ Перес с судьями помогут. По составу Реал на голову сильнее Барсы, что не имя, суперигрок! Бейл, Кросс, Модрич, Марсело, Рамос и дальше в том же духе. Так что с таким составом Реал должен был обыгрывать Барселону, да еще и без Месси, легко и непринужденно, но психология великая вещь! Зидан приучил их беречь силы для другого турнира и перестроится теперь трудно.
...за исключением так называемых ресурсов,по делу отписал.
перестройка дело тонкое,и в ближайшее время оно будет давать болезненные результаты.
у всех так.
Медив
Медив
   208 / 801
29 октября в 10:57
Летом Монако бесплатно переманил одного из лучших игроков академии клуба, а Реал бессовестно использовал ситуацию с контрактом Куртуа, чтобы получить игрока даром.
Мораль: Никогда не пытайтесь наипать Абрама
ESPANOL
ESPANOL
   249 / 801
29 октября в 10:38
Нашли отмазку, что Реал без Рона. В прошлом сезоне были с Роном, а толку? Барса отрывалась от мадридцев даже на 14 очков, Рон раскачался только к концу первого круга. В последнее время у Переса уже сложилась такая стратегия, забить на чемпионат и кубок, а весь рессурс, и материальный и административный, бросать на ЛЧ. Вот игроки и привыкли, что в Ла Лиге можно не париться, а в ЛЧ Перес с судьями помогут. По составу Реал на голову сильнее Барсы, что не имя, суперигрок! Бейл, Кросс, Модрич, Марсело, Рамос и дальше в том же духе. Так что с таким составом Реал должен был обыгрывать Барселону, да еще и без Месси, легко и непринужденно, но психология великая вещь! Зидан приучил их беречь силы для другого турнира и перестроится теперь трудно.
neverwin
neverwin
   628 / 801
29 октября в 10:29
Куртуа вареный наверно, думает "слава Богу что Лео на трибунах".
Самедов Агил
Самедов Агил
29 октября в 10:18
Статью отрывками читал...я за барсу скорее переживаю чем болею(локомотив мой клуб)...но с 1993 года по моему эль классико я не пропускал...и такой ужасный реал я никогда не видел.....тут автор про большие покупки пишет...посмотри на состав...рамос марсело варан кросс бейл иско....это звезды мирого уровня футболисты да и любой клуб хотел бы видеть их у себя...я просто ни жогоняю во что хочет играть реал....реал нам всем нужен сильный...я уверен к концу сезона там в таблице все станет на свои места...реал обязан каждый год бороться за лч...и за все трофейи...мне искренно жаль фанатов реала...реально..держитесь..у всех бывают перестройки и спады..главное у мю пример тока пусть ни берут
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   364 / 801
29 октября в 09:57
Шикарная статься ахахахахаха
ndedov
ndedov
   215 / 801
29 октября в 07:15
Барса скперклуб.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
28 октября в 23:56
Артур,Суарес,Альба -космос)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   740 / 801
28 октября в 22:40
Отличная статья! =D
дурман
дурман ответил Алексей Солдатов
   282 / 801
28 октября в 22:35
Роналдиньо
mugik1973
mugik1973
   714 / 801
28 октября в 22:29
После нового года 54 начнет решать через кабинеты и реал опять выиграет ЛЧ
Roman73
Roman73
   414 / 801
28 октября в 21:54
Не стоит преувеличивать значение хет-трика от Суареса, Луис -хороший биток, но не в форме и один в один никого не обыграет, Необязательный пенальти и шальной второй удар головой.
А вот Жорди Альба- игрок матча, он блистал в прошлых играх , был лучшим сегодня, и лучший в Барсе на момент.
Порадовал Серхи Роберто--два асиста, а вот Коутиньо игрок по прейскуранту ценее, но не был лучше Роберто или Артура.
Рафинья слаб.
Манчестер Сити,
Ливерпуль,
Бавария
Ювентус не дадут Барсе разгуляться так сильно.
Реал не в форме, игроки загнаны изнурительным прошлым сезоном.
А так 5-3 и ли 4-2 были бы справедливее.
Я болельщик Барсы, в моменте болел за то , чтобы Суарес не забил несколько левый, выклянченный пенальти.
Эль _Классико без Месси и Рональду получился полезным.
112910415
112910415
   95 / 801
28 октября в 21:42
без вариантов, совсем!
ГусХ
ГусХ
   635 / 801
28 октября в 21:39
Статья справедлива. Афтор молодэс. Реалу показали его место-и не поможет ни Конте ни Почётино. Этот состав отработанных материал. Модрича надо было отпускать, и брать Артуро Видаля, пару защитников и напа. Бенза давно пора отпустить. Да и Бэйл далеко не лидер-спрос на него был-зачем оставили? Куртуа зачем? Кейлор в порядке.
Roman73
Roman73
   414 / 801
28 октября в 21:39
Самая глубокая причина --третий кубок чемпионов, он был взят взаймы у будущего .
Сегодня Реал оплачивает прошлогодние долги.
Позади три кубка чемпионов и провал на чемпионате мира, лошади-звёзды загнаны физически и прежде всего морально. Модрич , Кроос и Марселло выжимают из себя жалкие остатки душевных сил, не удивлюсь , если эти люди больше никогда не поднимутся до прежнего своего уровня.
В этом сезон Реалу стоит отказаться от изнурительной борьбы за титулы, заняться починкой, восстановлением, применить широкую ротацию, иначе кризис может стать глубоким , на года.
BARCDJIN
BARCDJIN
28 октября в 21:34
Повезло Реалу что Месси не было...был бы тот вместо Рафиньи..ойёёйой...аха-ах)
t-16
t-16 ответил Ismadiyar
28 октября в 21:26
Ну что можно сказать, обычная игра где 1 команда Испании громит 9 ую... xd А если серьезно, шикарная игра в исполнении Барсы, в 1 тайме казалось против условного Леганеса играют, контроль мяча,быстрые пасы, во 2-м тайме чуть дали оживиться игре (все таки более 90 тыс смотрели) А потом Вальверде - как настоящий тактик, выпустил всех кого надо, и все мокрого места не осталось!Суарес красавец взял роль Лидера в отсутствии Месси, Бускетс с Ракитичем сожрали Кросса,Модрича и Каземиро, а в атаке Реал особо ничего не показал, кажется больше всех хотел играть ток Марсело (кстати здоровья ему) а всех остальных фанатов с победой!!!Мы как всегда доказали, что в Такси влезает 4, а в Реал 5 ахах!!!
Ты забыл матч с Ромой? ("А потом Вальверде - как настоящий тактик, выпустил всех кого надо, и все мокрого места не осталось!")
Groove000
Groove000
   259 / 801
28 октября в 21:18
"Школьный автобус Лопетеги" - теперь так будем называть Реал))
Алексей Солдатов
Алексей Солдатов
28 октября в 21:18
Роналду-Месси, Барселона-Реал!
Луис Суарес)) вот о ком надо говорить!
Хетрики в Класико редкость, большая редкость!
Кто забивал 3 и более мятчей в этих матчах, кроме Месси и Суаресов?
Луис красавец, особенно 2 отмечу ))
Ismadiyar
Ismadiyar
28 октября в 21:13
Ну что можно сказать, обычная игра где 1 команда Испании громит 9 ую... xd А если серьезно, шикарная игра в исполнении Барсы, в 1 тайме казалось против условного Леганеса играют, контроль мяча,быстрые пасы, во 2-м тайме чуть дали оживиться игре (все таки более 90 тыс смотрели) А потом Вальверде - как настоящий тактик, выпустил всех кого надо, и все мокрого места не осталось!Суарес красавец взял роль Лидера в отсутствии Месси, Бускетс с Ракитичем сожрали Кросса,Модрича и Каземиро, а в атаке Реал особо ничего не показал, кажется больше всех хотел играть ток Марсело (кстати здоровья ему) а всех остальных фанатов с победой!!!Мы как всегда доказали, что в Такси влезает 4, а в Реал 5 ахах!!!
DXTK
DXTK
   93 / 801
28 октября в 21:05
повезло Реалу что это не на Бернабеу в первом круге.

С Роналду в составе и 5-0, 4-0 и 3-0 бывало их укатывали, так что не привыкать им заглатывать целую авоську мячей.

Барса и без Месси может, а что Реал может без Роналду, и какая команда зависти в итоге от одного игрока?
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