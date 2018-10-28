Суарес и «Барселона» деклассировали «Реал»

28 октября 2018, 20:46

«Реал» пытался сопротивляться, но даже без Месси «Барселона» вынесла соперника на глазах у полного «Камп Ноу». «Соккер.ру» поражен легкостью успеха.

Изначальный «автобус» Лопетеги оказался школьным, и хотя превысили скорость в дебюте второго тайма, сути дела рывок не меняет, ведь ответ «Барселоны» был жестким. А ключевой проблемой «Реала» на «Камп Ноу», где впервые за много лет «сливочные» сыграли ужасно, стало отсутствие командной скорости.

Человек, который отвечает за физическую подготовку игроков, точно заслужил увольнение. А в отставку теперь отправят главного тренера, чей отец перед матчем заявил, что у сына Хулена украли 50 голов – когда Перес допустил уход Роналду, в который еще месяцев семь назад никто бы не поверил, и он прав.

Старик Криштиану не быстрый, но очень резкий, за счет чего и начал в «Ювентусе» с голов. А «Реал», когда мяч в атаке у грубого Бэйла или странного Бензема, попросту не имеет адресата для финального удара. Марсело пытался спасти, но бразилец не форвард, а ценность нападающего показал Луис Суарес – подчеркнул разницу между соперниками.

Цифровое измерение Эль Класико

«Барселона» отдала «Реалу» мяч после перерыва – или тот забрал, но общее преимущество сохранила. С 74 % откатились к 53 %, но и этого хватило, чтобы заявить, что чаще с мячом играли хозяева.

Забавно, но каталонцы проиграли по ударам «Реалу» - 13 против 15. Но это общее количество, а по точным выстрелам счет 8:4. Получается, «Реал» реализовал один удар, а «Барселона» - 5 из 8. Крутая эффективность.

У «Барселоны» 15 перехватов, 10 выносов, 8 блоков. Они превзошли «Реал» по оборонительным показателям, не только в атаке. Такая игра Артура, Бускетса, Ракитича, Пике и Ленгле обеспечила разницу на табло, хотя скорее счет сделал один человек.

Из пяти ударов Суареса четыре были точными. Невероятная игра от нападающего, ведь имел четыре шанса забить и три реализовал. Роскошное отношение к моментам, образцовое для нападающего.

Тактические провалы «Реала» и Лопетеги

Начо – правый бек. Славный парень страдает диабетом, играет с болезнью в профессиональный футбол на неплохом уровне, тянет на запасного игрока «Реала». Но как центральный защитник. Начо справа – игра в меньшинстве. Затыкая им дыры, не добиться результата, что и показал дебют матча. Альба и Коутиньо просто разорвали правый фланг «Реала».

Иско на левом фланге. До чего же этот Хулен упрямый. У него же в сборной Испании атакующий хавбек играл между линиями. И тогда получалось, собрали серию без поражений, которую по факту прервала только сборная России в серии пенальти. Но нет, надо Иско запихнуть на левый фланг. Иско ведь не Азар! Испанец провалил игру, а Роберто было проще жить.

Низкий прессинг гостей. На 15-й минуте матча по владению разницы была 74 % на 26 % в пользу «Барселоны». Каталонцы применяли высокий персональный прессинг, смело переводя четверки игроков с полуфлангов на фланги, не давая «Реалу» выйти из обороны. А что делали «сливочные»? Паниковали. Паника в критических ситуациях – родная сестра смерти. Вот «Реал» и отдал концы в итоге.

Хавбеки на одной линии. Проблема вытекает из предыдущей. До перерыва Модрич ни разу не касался мяча ближе тридцати метров от чужих ворот. Каземиро и Кроос сидели примерно на одной линии далеко от чужих владений, то есть «Реал» сам удобно для «Барселоны» разорвался на части. Бускетсу, Артуру и Ракитичу даже не пришлось сильно потеть. И хотя на старте второго тайма хозяев поджали, концовка была закономерной – выиграл тот, кто лучше выстроил план на игру.

Передача защитниками Суареса. Рамос и Варан – чемпионы мира, а оба сыграли словно из ПФЛ . И Серхио, и Рафаэль ужасно выбирали позиции. При первом голе позволили Коутиньо оказаться на позиции, где был бы Месси, если бы не травма, а во втором случае Варан не успел, зацепил при падении ногу Суареса и это чистый пенальти. Добавим еще две ошибки – получим хет-трик Луиса, причем после перерыва он убегал уже от троих беков «Реала», но всегда успешно.

Перестроение после перерыва. Лопетеги неправильно спланировал игру, даже не выставил схему «4-4-2» от Зидана, которая могла сработать лучше. Потом отправил всех в атаку, убрав центрального защитника, но три центральных не справились с Суаресом, а пять форвардов не смогли отыграться, хотя был удар в штангу. Казалось бы, почти получилось. Но по факту игра ва-банк была предсмертной конвульсией, а как только Вальверде проснулся – наступила кончина «Реала» имени Лопетеги.

Герой матча. Луис Суарес

Молодой отец забил по голу для каждого ребенка. Все в семью – как оказалось, если прописать в контракте уругвайца запрет на укусы и выходки, то можно превратить талантливого хулигана в качественного рационального форварда. У Суареса были проблемы, набирал форму, но когда встречает «Реал» - играет так, как нужно в дерби. Луис забил трижды и все голы как пособия для форвардов, ведь пенальти и заработал, и реализовал образцово.

Кто виноват в провалах «Реала»?

«Мадрид» сыграл еще хуже, чем многие ждали, но при этом все заслуженно. Когда многократные победители Лиги чемпионов не готовятся к новому сезону, когда Перес пару лет не покупает больших игроков в основу, надеясь на магию тренера, который достаточно умный, чтобы уйти до серии поражений.

Зидана ждала бы примерно та же участь, нельзя побеждать всегда. Но можно быть готовым к спаду, что у Переса и «Реала» не получилось. Покупка Куртуа не превращает команду в новую. Особенно без Роналду и свежих игроков группы атаки. Виноваты все, но первопричина в том, что Перес был не готов ни к уходам тренера и главной звезды, ни к великолепным покупкам.

«Реал» не подписал Азара и Икарди – как один из вариантов, не перестроил атаку, чтобы положиться на тройку впереди в темные времена. «Барселона» сделала, что должна была, и даже отсутствие Месси никак не помешало. Не сказать, что у Вальверде образцовая команда в идеальной форме, которая недоступна никому в Европе, но каталонцы как «Ювентус» - показывают класс при любой погоде.

Сегодня тот редкий случай, когда в Эль Класико есть не просто проигравший, а тот, кого показательно унизили. Сегодня «Барселона» показалась командой более высокого класса, чем «Реал», поскольку выиграла легко, не прилагая все усилия и допустив атаки соперника. Чистая работа и заявка на очередное чемпионство, ведь никого стабильнее и сильнее в Ла Лиге попросту нет.

Как в классическом комедийном сюжете, испанские гранды едва не поменялись телами на старте второго тайма. Но «Барселона» справилась с давлением, мяч не отлетел в ворота после самого опасного момента «Реала» после гола. А затем наступило время Суареса – Луис провел шикарный матч на неделе рождения сына Лаути, которого и поздравил с появлением в мир, где счет на табло «Камп Ноу» сегодня сказочный - 5:1.

Каталонцы справились без Месси, и это серьезная победа Вальверде, его команды и всех, кто болеет за «Барселону».