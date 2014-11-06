Клаассен: «Второй тайм получился неудачным»

Полузащитник «Аякса» Дэви Клаассен рассказал о поражении от «Барселоны».
«Мы не произвели должного впечатления на первых минутах, но затем были отрезки, в ходе которых мы смотрелись ощутимо лучше соперника. У нас были полумоменты, и игрой в первой половине мы можем быть довольны. Второй тайм получился неудачным», — признался игрок.
«Мы не произвели должного впечатления на первых минутах, но затем были отрезки, в ходе которых мы смотрелись ощутимо лучше соперника. У нас были полумоменты, и игрой в первой половине мы можем быть довольны. Второй тайм получился неудачным», — признался игрок.