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Клаассен: «Второй тайм получился неудачным»

06 ноября 2014, 04:41
Полузащитник «Аякса» Дэви Клаассен рассказал о поражении от «Барселоны».

«Мы не произвели должного впечатления на первых минутах, но затем были отрезки, в ходе которых мы смотрелись ощутимо лучше соперника. У нас были полумоменты, и игрой в первой половине мы можем быть довольны. Второй тайм получился неудачным», — признался игрок.
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