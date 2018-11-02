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Анри хочет видеть в «Монако» 18-летнего хавбека из «Арсенала»

02 ноября 2018, 14:51

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поддерживает политику клуба по работе с молодыми игроками и уже нацелился на одного футболиста.

Речь идет о 18-летнем полузащитнике лондонского «Арсенала» Эмиле Смит-Роу. Сообщается, что французский специалист лично контактировал со своим бывшим клубом, чтобы узнать, возможна ли аренда юного футболиста.

Смит-Роу связан с «канонирами» долгосрочным контрактом. Он стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за основной состав «Арсенала».

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Все комментарии
чихун
чихун
02 ноября 2018 в 23:20
сам там играл
a3r3v3
a3r3v3
02 ноября 2018 в 18:42
Берите Чалова к Головину,будет хоть кому голы забивать
666roza777
666roza777 ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2018 в 17:40
Если ты сомневаешься в том, что Смит Роу сопляк, то это не так.
Его хоть сейчас ставь в основу Арсенала на весь сезон. Офигенный игрок.
Я поклонник его таланта. Анри не дурак.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
02 ноября 2018 в 15:41
Англичанин во Франции всегда интересен
ДАША Д
ДАША Д
02 ноября 2018 в 14:57
Со своей политикой он во вторую лигу Монако выведет.
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