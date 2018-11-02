Анри хочет видеть в «Монако» 18-летнего хавбека из «Арсенала»

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02 ноября 2018, 14:51

Главный тренер «Монако» поддерживает политику клуба по работе с молодыми игроками и уже нацелился на одного футболиста.

Речь идет о 18-летнем полузащитнике лондонского «Арсенала» . Сообщается, что французский специалист лично контактировал со своим бывшим клубом, чтобы узнать, возможна ли аренда юного футболиста.

Смит-Роу связан с «канонирами» долгосрочным контрактом. Он стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за основной состав «Арсенала».