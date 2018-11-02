Анри хочет видеть в «Монако» 18-летнего хавбека из «Арсенала»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поддерживает политику клуба по работе с молодыми игроками и уже нацелился на одного футболиста.
Речь идет о 18-летнем полузащитнике лондонского «Арсенала» Эмиле Смит-Роу. Сообщается, что французский специалист лично контактировал со своим бывшим клубом, чтобы узнать, возможна ли аренда юного футболиста.
Смит-Роу связан с «канонирами» долгосрочным контрактом. Он стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за основной состав «Арсенала».
Его хоть сейчас ставь в основу Арсенала на весь сезон. Офигенный игрок.
Я поклонник его таланта. Анри не дурак.
Его хоть сейчас ставь в основу Арсенала на весь сезон. Офигенный игрок.
Я поклонник его таланта. Анри не дурак.