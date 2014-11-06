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Итальянская модель хочет судить в Серии А

06 ноября 2014, 23:03
 Итальянская модель Клаудия Романи приняла решение завершить профессиональную карьеру в модельном бизнесе и податься в футбольные рефери. Сейчас она работает над получением лицензии для работы в итальянских Сериях А и В.

«Бегать по полю со всеми этими игроками и управлять процессом игры — возможность, от которой нельзя отказаться», — сказала Романи.

Отметим, что ранее в истории итальянского футбола еще не было женщин-судей. В то же время в Германии на матчах Бундеслиги уже некоторое время работает Бибиана Штайнхаус.
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