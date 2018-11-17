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Вейналдум: «В сборной Нидерландов очень дружная команда, и это помогает»

17 ноября 2018, 07:21
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум прокомментировал домашнюю победу над Францией (2:0) в матче Лиги Наций.

Мы ожидали, что у нас получится доминировать в этом матче, потому что в прошлой встрече во Франции во втором тайме мы вели игру. Нам не повезло, что соперник забил в концовке, но мы извлекли позитивные моменты из того тайма и попытались повторить их. Сегодня это работало весь матч.

В той встрече мы переборщили с уважением к их классу, мы садились слишком глубоко, а они доставляли нам проблемы своими быстрыми вингерами. Сегодня мы постарались высоко встречать соперника и чаще играть в атаку, так что им приходилось больше беспокоиться о своих воротах.

Я очень горжусь тем, что играю за эту команду. Множество игроков завершили свою карьеру, но сейчас растёт новое поколение. Мы очень дружная команда, очень многое делаем вместе, чтобы упрочить нашу связь друг с другом, и это здорово нам помогает. Ведь когда за пределами поля всё хорошо, то на поле – ещё лучше.

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