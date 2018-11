«Арсенал» может остаться без нападающих в матче с «Борнмутом»

Лондонский «Арсенал» испытывает кадровые проблемы в линии атаки перед воскресной игрой с «Борнмутом» в АПЛ . Два нападающих «канониров» Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг были вызваны на ноябрьский сбор в свои национальные команды, но не смогли помочь своим соотечественникам из-за микротравм. Другой форвард лондонцев Дэнни Уэлбек ранее получил перелом лодыжки.

Стоит отметить, что вчера Обамеянг в своём «твиттере» сообщил о том, что старается вернуться в строй «как можно скорее», а значит, габонец может успеть восстановиться к следующему матчу «Арсенала».

Trying to get fit ASAP 🙏🏽💪🏽☝🏽⚽️ pic.twitter.com/O140yNGA5r