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«Арсенал» может остаться без нападающих в матче с «Борнмутом»

сегодня, 02:59
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал25.11.2018 в 16:30 Не начался

Лондонский «Арсенал» испытывает кадровые проблемы в линии атаки перед воскресной игрой с «Борнмутом» в АПЛ. Два нападающих «канониров» Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг были вызваны на ноябрьский сбор в свои национальные команды, но не смогли помочь своим соотечественникам из-за микротравм. Другой форвард лондонцев Дэнни Уэлбек ранее получил перелом лодыжки.

Стоит отметить, что вчера Обамеянг в своём «твиттере» сообщил о том, что старается вернуться в строй «как можно скорее», а значит, габонец может успеть восстановиться к следующему матчу «Арсенала».

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Василий 50
Василий 50
   119 / 787
сегодня в 03:02
"Борнмут" просто так очки не отдаст.
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