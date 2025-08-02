Агент Батракова: «Нет самоцели уехать в Европу по-любому»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о карьерных устремлениях своего клиента:
Нет самоцели уехать в Европу по-любому. Подход у Алексея такой: если придет большой европейский клуб, конечно, с удовольствием попробует продолжить карьеру там. Но бегать и стучаться в двери клубов с просьбой посмотреть игрока – точно не про него. Англию, наверное, сейчас надо забыть. Для него приоритет – Испания, Италия.
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