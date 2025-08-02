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Агент Батракова: «Нет самоцели уехать в Европу по-любому»

вчера, 22:02

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о карьерных устремлениях своего клиента:

Нет самоцели уехать в Европу по-любому. Подход у Алексея такой: если придет большой европейский клуб, конечно, с удовольствием попробует продолжить карьеру там. Но бегать и стучаться в двери клубов с просьбой посмотреть игрока – точно не про него. Англию, наверное, сейчас надо забыть. Для него приоритет – Испания, Италия.

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Все комментарии
9v7sjam83aq6
9v7sjam83aq6
сегодня в 05:17
Большой европейский клуб долго ждать придётся
112910415
112910415
вчера в 22:44
Спешить не надо, факт!
Vilar
Vilar ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 22:29
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Vilar
Vilar
вчера в 22:25
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Schalke-04
Schalke-04
вчера в 22:20
Сезона через два можно задуматься о Европе!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:14, ред.
Здраво рассуждает агент. Зачем самим набиваться
Гость
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