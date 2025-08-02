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Адиев: «Губернатор пообещал Ракову ростовских раков»

вчера, 21:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал крупную победу своей команды над «Ростовом» в третьем туре чемпионата РПЛ:

Мы хорошо начали матч. Минут 30 был хороший контроль, забили гол. Через 15 минут «Ростов» перехватил инициативу и мог забить.

Во втором тайме скорректировали игру. Нам помог гол, перестроились, а там уже удаление – игра была решена. Но надо отдать должное «Ростову» – они не бросили играть и оказывали давление.

Отомстил ли Раков за всех съеденных раков? Губернатор пообещал Ракову ростовских раков. Можно и так сказать.

Нападающий «Крыльев» Вадим Раков в матче с «Ростовом» оформил дубль и сделал результативную передачу.

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Futurista
Futurista
вчера в 23:27
adekvat
adekvat
вчера в 22:39
С раками понятно, а пиво кто ни будь обещал?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:53
Хорошая игра слов. Зачётная...
Гость
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