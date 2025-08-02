Адиев: «Губернатор пообещал Ракову ростовских раков»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал крупную победу своей команды над «Ростовом» в третьем туре чемпионата РПЛ :

Мы хорошо начали матч. Минут 30 был хороший контроль, забили гол. Через 15 минут «Ростов» перехватил инициативу и мог забить.

Во втором тайме скорректировали игру. Нам помог гол, перестроились, а там уже удаление – игра была решена. Но надо отдать должное «Ростову» – они не бросили играть и оказывали давление.

Отомстил ли Раков за всех съеденных раков? Губернатор пообещал Ракову ростовских раков. Можно и так сказать.