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Анохин: «Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на ЧМ»

сегодня, 08:34

Вице-президент РФС Сергей Анохин поблагодарил сборную России за матчи в 2018 году.

Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на чемпионате мира. В Лиге Наций команда тоже смотрелась неплохо. Конечно, мы не добились того, чего хотели, но всё равно итог выступления в этом турнире можно признать положительным. Считаю, что победное шествие прервалось только из-за эпидемии травм ключевых футболистов. Теперь главная задача — в следующем году успешно выступить в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2020. За счет матчей в Лиге Наций смогли к этим играм серьезно подготовиться, проверить ближайший резерв. В целом хочется поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за 2018 год, который сборная России совершенно точно может занести себе в актив.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   364 / 783
сегодня в 13:49
Игра на публику! Все отчётливо понимают, что путен не позволил сборной росии облажаться как хозяйке данного турнира. Жалкая команда, от ее стиля и игры одно отвращение.
AfrikSimon
AfrikSimon
   58 / 783
сегодня в 13:19
Отчего такие полууспехи весь мир уже догадывается.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
   611 / 783
сегодня в 13:03
Десять лет назад наша сборная подарила всем нам незабываемые эмоции. Как же я тогда радовался! Искренне переживал за сборную в каждом матче. Даже разгром от испанцев в полуфинале, где нашу команду задавили по всем статьям, не смог омрачить моей безграничной радости и гордости за страну. После прошедшего ЧМ эйфории почему-то не случилось (подчеркну: говорю только за себя). Не могу точно сказать, с чем это связано. С одной стороны, результаты Черчесова до ЧМ, мягко говоря, не внушали оптимизма, игры не было от слова совсем, Саламыч тасовал футболистов как хотел, те корячились в попытке что-то родить, но практически всегда случался выкидыш. С другой стороны, десять лет назад наша сборная попала на ЧЕ лишь чудом - вытащили хорваты, обыграв на "Уэмбли" англичан (для лл: хорватов устраивал любой результат - с первого места их уже никто не мог подвинуть, а вот англичанам нужна была только победа), но зато как потом мы выстрелили на самом турнире! И да - именно "мы"! Я думаю, тогда каждый из нас отождествлял себя с командой. Так вот, на прошедшем ЧМ лично у меня такого и в помине не было. Был "я" и были "они". А ещё было ощущение, что нашей сборной просто не позволят завалить домашний турнир. Так оно и случилось. Стыдно признавать, но в том матче я болел за хорватов, уж слишком фальшивыми мне казались успехи нашей сборной, хотя конкретно в той игре наши были очень даже не плохи. В финале ЧМ почему-то больше всего запомнился зонтик Путина - как-то не по джентельменски стоять под зонтом, когда рядом мокнет дама (я уж молчу про остальных). Спасибо за внимание. Как говорят на одном очень популярном российском ресурсе - кидайте тапки.
Я обиделся
Я обиделся
   101 / 783
сегодня в 12:57
каких ?
Novograd
Novograd
   707 / 783
сегодня в 12:34
что кто такой пачему нзнаю
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   325 / 783
сегодня в 12:26
Хватит льстить команде,у которой отсутствует игра,элементарные навыки,техника работы с мячом,острый пас,физика...
Shamil79
Shamil79
   246 / 783
сегодня в 12:24
проехали уже
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   436 / 783
сегодня в 11:55
победное шествие?
o_0

семеныч24
семеныч24
сегодня в 11:25
Сезон сыграли удовлетворительно и ничуть не более.Возможно,еслиб не травмы,в лиге европы мог быть результат получше.
drug01
drug01
   84 / 783
сегодня в 11:23
Сколько можно болтать! Ведь уже все проснулись!!!!
Беспристрастный комментатор
Беспристрастный комментатор
   344 / 783
сегодня в 11:22
я ожидал, я еще в мае говорил, что наша сборная в четвертьфинале проиграет хорватам.
112910415
112910415
   68 / 783
сегодня в 11:06
последний турнир был настолько удачным, что все срочно взялись вспоминать предпоследний!
yasukuni
yasukuni
   244 / 783
сегодня в 10:47
Ну и как ОНЕ выступили? Я еще во время чемпа писал, что решительно ничего Сборнаяя не показала, так почему сейчас должен передумать? Или все эти восторги хлещут потому, что под Новый Год РыФыСы приготовился получать много вкусного?! Замесюк насыпали, сейчас очередь за бранзулетками?
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 10:27
Откуда только эти болтуны выползают......
шацк
шацк
   191 / 783
сегодня в 10:22
Какого такого? Уважаемый вице-президент снимите розовые очки и ударьтесь о стенку! Напомню Вам, что на домашнем ЧМ мы победили саудитов и египтян, потом вчистую проиграли уругвайцам. В плей-офф автобусом отскочили от испанцев - это пожалуй действительно выдающийся результат и потом проиграли хорватам по пенальти, хотя справедливости ради надо признать должны были в основное время ласты склеить - повезло нам, что до пенальти докатили. Неплохое выступление сборной? Пожалуй да, но уверен не играли бы дома, то и не было бы такого результата. Что после ЧМ, мы не выиграли свою группу в Лиге наций - закономерно, хорошо, что не вылетели в С. Напомню еще, что до ЧМ мы в 2018 году мы играли 4 матча и потерпели 3 поражения, при 1 ничьей. ИТОГО в 2018 году сборная России сыграла 15 матчей, из них 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Где вы видите , что то выдающееся и сверх естественное? Результаты можно сказать удовлетворительные т.е. на 3 по пятибальной системе. А мы все в ладошки хлопаем и с ушей лапшу снимаем...
Alex12357
Alex12357
   443 / 783
сегодня в 10:11
Не порите чушь,игры сборной России показали загнивающий футбол в России,как только сборная России играет со сборными рейтинговой 20-ки так сразу проигрыш 3-0 ,2-0 -какой футбол ,это утопия!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   569 / 783
сегодня в 10:10
Дошли до четвертьфинала ,а разговоров ...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   48 / 783
сегодня в 10:06
Только вот теперь пруха кончилась
Георгий Додонов
Георгий Додонов
   216 / 783
сегодня в 09:56
Верно.
eugen-han
eugen-han
сегодня в 09:45
лично для меня не стало каким-то сюрпризом выступление нашей сборной команды,разве что в концовке подкачали,но вот в лиге наций наоборот - ни что не предвещало к негативу,но опять концовка неожиданно-ожидаемо получилась,что ни есть хорошо на самом-то деле ни в первом,ни в последнем случае.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   202 / 783
сегодня в 09:39
«Сборная не завоевала медалей, но показала хороший результат»
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 09:36
Как будто взяли кубок мира.
Palex
Palex
   145 / 783
сегодня в 09:25
"Победное шествие " Что он курит?
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 09:12
В лиге наций сыграли средне-плохо.
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