Анохин: «Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на ЧМ»

Вице-президент РФС Сергей Анохин поблагодарил сборную России за матчи в 2018 году.

Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на чемпионате мира. В Лиге Наций команда тоже смотрелась неплохо. Конечно, мы не добились того, чего хотели, но всё равно итог выступления в этом турнире можно признать положительным. Считаю, что победное шествие прервалось только из-за эпидемии травм ключевых футболистов. Теперь главная задача — в следующем году успешно выступить в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2020. За счет матчей в Лиге Наций смогли к этим играм серьезно подготовиться, проверить ближайший резерв. В целом хочется поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за 2018 год, который сборная России совершенно точно может занести себе в актив.