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Парфенов: «Как можно играть в Екатеринбурге 24 февраля?»

сегодня, 00:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.02.2019 Не начался

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о новом формате Кубка России, по которому раунды, начиная с 1/4 финала турнира, проводятся в два матча. При этом между первыми и ответными четвертьфинальными играми будет зимний перерыв. Так, «Урал» примет «Спартак» в Екатеринбурге в рамках 1/4 финала Кубка России 24 февраля.

Ситуация - ненормальная. Мы вот только сейчас совещались с тренерами и руководителями, подавляющее большинство не понимает, зачем играть по два матча? Из-за этого стартовать в новом году придется уже 24 февраля: мы проведем ответную встречу со «Спартаком» в Екатеринбурге…

Наверняка вы помните, как в прошлом сезоне «Тосно» принимал в Питере «Луч» 28 февраля. Температура была минус 15! Классный получился матч, замечательный, комфортный. На берегу Невы. Легкий бриз «приятно» обдувал болельщиков и игроков...

Представляю, что может быть в феврале в Екатеринбурге. При этом, если мы, дай бог, пройдем «Спартак», на подготовку к следующему матчу останется два дня. Я не понимаю, это вообще как?!

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
сегодня в 04:39
Почему раньше молчал?
инвайт
инвайт
   6 / 787
сегодня в 03:27
Точно так же, как класть асфальт в дождь и снег. Это Россия, всё нормально.
Я обиделся
Я обиделся
   101 / 787
сегодня в 02:49
раньше играли....и не ныли
Крейсер
Крейсер
   297 / 787
сегодня в 02:31
У нас же футбол не для зрителей.
Кто их ждёт на трибунах? Кому они там нужны?
Главное матч провести.
Это как с петухом: "Моё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай."
Гавроша
Гавроша
   30 / 787
сегодня в 01:27
До чего же у нас ленивый народ - никто не хочет играть. А как же в англии - у них 20 команд и два кубка?

Два дня останется у всех, а не только у них.

Если у них холодно, то зачем они вообще пошли в ПЛ? Помню, они вроде манеж строили, или как всегда деньги украли? Могли бы со своих договорняков на кипре часть денег на крышу оставить.

Пусть играют, все команды в одинаковых условиях.
Морозовский
Морозовский
   9 / 787
сегодня в 00:51
Играйте! Ваш "труд" тоже оценивается сказочными з/п, которых в реальной жизни просто нет.
Abris
Abris
   308 / 787
сегодня в 00:41
РФС считает, что можно.
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
сегодня в 00:31
На этапе подготовки решений с клубами ни кто не советуется.
И так жаловались на зимние игры, нет - взяли и добавили вторые раунды.
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