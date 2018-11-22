Парфенов: «Как можно играть в Екатеринбурге 24 февраля?»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о новом формате Кубка России, по которому раунды, начиная с 1/4 финала турнира, проводятся в два матча. При этом между первыми и ответными четвертьфинальными играми будет зимний перерыв. Так, «Урал» примет «Спартак» в Екатеринбурге в рамках 1/4 финала Кубка России 24 февраля.

Ситуация - ненормальная. Мы вот только сейчас совещались с тренерами и руководителями, подавляющее большинство не понимает, зачем играть по два матча? Из-за этого стартовать в новом году придется уже 24 февраля: мы проведем ответную встречу со «Спартаком» в Екатеринбурге…

Наверняка вы помните, как в прошлом сезоне «Тосно» принимал в Питере «Луч» 28 февраля. Температура была минус 15! Классный получился матч, замечательный, комфортный. На берегу Невы. Легкий бриз «приятно» обдувал болельщиков и игроков...

Представляю, что может быть в феврале в Екатеринбурге. При этом, если мы, дай бог, пройдем «Спартак», на подготовку к следующему матчу останется два дня. Я не понимаю, это вообще как?!