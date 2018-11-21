Уткин: «Как отличить Миранчуков? У одного „Роллс-Ройс“, у другого „Бентли“»

Российский комментатор Василий Уткин ответил на вопрос о самом сложном в общении футболисте в его журналистской карьере.
Самый сложный — футболист без головы. Есть люди, у которых улетает башня и они перестают ощущать себя жителями Земли. Например? В «Локомотиве» есть братья Миранчуки. Вы умеете их отличать? Я научу: у одного «Роллс-Ройс», у другого — «Бентли». Я вот не знаю, зачем молодому человеку покупать «Роллс-Ройс». Ему что, без этого девушки не дают?
Я знаю многих футболистов, в частности Сергея Игнашевича. Он не летает бизнес-классом и не тратит на себя то, что по идее мог бы потратить. А отдает деньги на благотворительность.
Мы не можем осуждать людей за это, а высказывать непонимание - можем.
Уткин также рассказал, почему отработал на ЧМ-2018 только один матч.
Но раз им платят такие деньги, почему бы им не купить хороший автомобиль, дом, дачу и т.п.? Я об этом. Не стоит считать чужие деньги футболистов, это не олигархи или чинуши, ворующие запасы и бюджет страны ведь.
Но раз им платят такие деньги, почему бы им не купить хороший автомобиль, дом, дачу и т.п.? Я об этом. Не стоит считать чужие деньги футболистов, это не олигархи или чинуши, ворующие запасы и бюджет страны ведь.
Если бы у каждого у нас были зарплаты по несколько лямов зелени, не думаю , что все бы на метро ездили или на поддержанном гольфе.
Это современные реалии, как зарабатывает , так и тратятся
Если бы у каждого у нас были зарплаты по несколько лямов зелени, не думаю , что все бы на метро ездили или на поддержанном гольфе.
Это современные реалии, как зарабатывает , так и тратятся
p.s. Peugeot 3008 2017
p.s. Peugeot 3008 2017
Повзрослеют...придёт время и Бэнтли и Ройсы перестанут быть частью статуса....
Повзрослеют...придёт время и Бэнтли и Ройсы перестанут быть частью статуса....
Уткин прав.
Уткин прав.