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Уткин: «Как отличить Миранчуков? У одного „Роллс-Ройс“, у другого „Бентли“»

вчера, 18:38

Российский комментатор Василий Уткин ответил на вопрос о самом сложном в общении футболисте в его журналистской карьере.

Самый сложный — футболист без головы. Есть люди, у которых улетает башня и они перестают ощущать себя жителями Земли. Например? В «Локомотиве» есть братья Миранчуки. Вы умеете их отличать? Я научу: у одного «Роллс-Ройс», у другого — «Бентли». Я вот не знаю, зачем молодому человеку покупать «Роллс-Ройс». Ему что, без этого девушки не дают?

Я знаю многих футболистов, в частности Сергея Игнашевича. Он не летает бизнес-классом и не тратит на себя то, что по идее мог бы потратить. А отдает деньги на благотворительность.

Мы не можем осуждать людей за это, а высказывать непонимание - можем.

Уткин также рассказал, почему отработал на ЧМ-2018 только один матч. 

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Все комментарии
амурец
амурец
   50 / 787
сегодня в 02:50
такого бреда от Уткина еще не было
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Ваня лучший
   149 / 787
вчера в 22:35
В том то и дело. Из-за фактического госфинансирования футбола , когда клубы платят футболистам не свои деньги, а баснословные государственные. Эти братья по уровню футбола должны получать раз в 10 меньше. При этом нужно платить реальные налоги. То, что все наши футболисты имеют сильно завышенные контракты, это бич нашего футбола.
Это все понятно, как я и говорил - это проблемы всего футбола.
Но раз им платят такие деньги, почему бы им не купить хороший автомобиль, дом, дачу и т.п.? Я об этом. Не стоит считать чужие деньги футболистов, это не олигархи или чинуши, ворующие запасы и бюджет страны ведь.
Tostao
Tostao ответил Lionel Messi-10
   183 / 787
вчера в 22:16
Да это тупо обсуждать Если бы у каждого у нас были зарплаты по несколько лямов зелени, не думаю , что все бы на метро ездили или на поддержанном гольфе. Это современные реалии, как зарабатывает , так и тратятся
Ключевое слово: "зарабатывает". Он(они) получает вне зависимости от результата. "Вот в чём собака порылась"! (с)
Almazny
Almazny
   19 / 787
вчера в 22:13
Для Васи все футболисты на поле одинаковые.
sir_Alex
sir_Alex
   27 / 787
вчера в 22:04
Похоже, не дают без авто.
Морозовский
Морозовский
   9 / 787
вчера в 21:58
Василий дело говорит: вместо головы - шишка.
dzvinka
dzvinka
   45 / 787
вчера в 21:19
одно слово - быдло. Угадайте где оно: Канте - лучший опорник мира играющий в лучшей лиге мира, ездит на мини-купере, два дна из любительской лиги с "козырными" паспортами ездят на Ролсе и Бентли)))
RIR68
RIR68
   105 / 787
вчера в 21:07
что там сравнивать? Сергея Николаевича, главу многодетной семьи, и молодых пацанов. подрастут, женятся, нарожают детей и, может быть, поумнеют.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Hesus_4erez_us
   39 / 787
вчера в 21:07
Игнашевич на том же госфинансировании сидел. Если вы бомжуете, это не значит, что все должны
К сожалению ты на этот счет не в теме, поэтому твой бред без комментариев.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   39 / 787
вчера в 21:05
Молодость...юношеский максимализм... Повзрослеют...придёт время и Бэнтли и Ройсы перестанут быть частью статуса....
Если не повторят славный путь Мамаева и Кокорина, что вполне вероятно.
112910415
112910415
   77 / 787
вчера в 21:01
браво, Василий!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   299 / 787
вчера в 20:59
Да это тупо обсуждать
Если бы у каждого у нас были зарплаты по несколько лямов зелени, не думаю , что все бы на метро ездили или на поддержанном гольфе.
Это современные реалии, как зарабатывает , так и тратятся
SHMEL
SHMEL
   51 / 787
вчера в 20:59
Вот странное дело,я согласен Уткиным...
инвайт
инвайт ответил Sully
   6 / 787
вчера в 20:43
1.6 121kw (165 л.с.) был ещё вариант дизель 2.0 150 л.с, но там ручка а не автомат... ваг принципиально не хотел, да и дороговат, например тот же Шкода Кодиак в такой же примерно комплектации на 7000 евро дороже выходил... плюс было хорошее предложение по Пыжику, ну и новая машина она и в африке новая, клинить будет уже у второго владельца лет через 5))
Впрочем, действительно, чего переживать, пока она на гарантии. Ни жезла, ни гвоздя :)
Sully
Sully ответил инвайт
   82 / 787
вчера в 20:42
У них движок, на 150-т который (а у тебя наверняка именно такой), через 5-10 тысяч книлит вплоть до капремонта или замены. Если раньше 406-я, например, была образцом отличной управляемости и внешней красоты, то нынешние стали китайским ширпотребом. Чё ВАГ не взял? Европейская часть страны же по ним с ума сходит.
1.6 121kw (165 л.с.) был ещё вариант дизель 2.0 150 л.с, но там ручка а не автомат... ваг принципиально не хотел, да и дороговат, например тот же Шкода Кодиак в такой же примерно комплектации на 7000 евро дороже выходил... плюс было хорошее предложение по Пыжику, ну и новая машина она и в африке новая, клинить будет уже у второго владельца лет через 5))
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   332 / 787
вчера в 20:41
Вот от этого,,излишества,,все беды нашего футбола,нашей сборной....пока в футбол играет,,голытьба,,есть движуха,целеустремлённость,повышение своего технического и тактического потенциала,физики.Потом поплыли деньги мешками,и всё....футбол закончился,пошли бабы,машины,рестораны,бани...
инвайт
инвайт ответил Sully
   6 / 787
вчера в 20:29
3008 отличный кроссовер, для бомжей это Камри восьмилетки))
У них движок, на 150-т который (а у тебя наверняка именно такой), через 5-10 тысяч книлит вплоть до капремонта или замены. Если раньше 406-я, например, была образцом отличной управляемости и внешней красоты, то нынешние стали китайским ширпотребом. Чё ВАГ не взял? Европейская часть страны же по ним с ума сходит.
Sully
Sully ответил инвайт
   82 / 787
вчера в 20:27
Да ладно, для бомжей 405-я предел мечтаний :) Ладно, если без шуток, то Пежо нынче даром только бомжам и нужна. Как-то так.
3008 отличный кроссовер, для бомжей это Камри восьмилетки))
инвайт
инвайт ответил Sully
   6 / 787
вчера в 20:21
на 405 в кредит сам катайся)) p.s. Peugeot 3008 2017
Да ладно, для бомжей 405-я предел мечтаний :) Ладно, если без шуток, то Пежо нынче даром только бомжам и нужна. Как-то так.
Sully
Sully ответил инвайт
   82 / 787
вчера в 20:20
405-я? Двадцать лет уже кредит выплачиваешь?
на 405 в кредит сам катайся))

p.s. Peugeot 3008 2017
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Aivust
   390 / 787
вчера в 20:17
Хороооош. Очень смешная шутка
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил инвайт
   390 / 787
вчера в 20:08
    Aivust
    Aivust
       497 / 787
    вчера в 20:07
    Уткин лучший комментатор!!!
    Bayern Best
    Bayern Best
       54 / 787
    вчера в 19:59
    Завидует Утка.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 787
    вчера в 19:56
    Молодость...юношеский максимализм...
    Повзрослеют...придёт время и Бэнтли и Ройсы перестанут быть частью статуса....
    NGY
    NGY
       69 / 787
    вчера в 19:53
    Да уж, еще по сути никто в футболе, а уже на Бентли рассекают.

    Уткин прав.
    инвайт
    инвайт ответил Hesus_4erez_us
       6 / 787
    вчера в 19:46
    Не посмотрели они на тебя-не обижайся. Будь сильнее
    Ку-ку, мальчуган, выходи я не кусаюсь, посмеёмся, ты же посмеяться хотел. Иди расскажи мне как они на тебя посмотрели)
    ману дель мораль
    ману дель мораль
       263 / 787
    вчера в 19:44
    Ахах
    drug01
    drug01
       81 / 787
    вчера в 19:44
    Надо играть успешно на футбольном поле.... И всё!
    инвайт
    инвайт ответил Hesus_4erez_us
       6 / 787
    вчера в 19:43
    Не посмотрели они на тебя-не обижайся. Будь сильнее
    Ты не печалишься, на тебя посмотрели?)
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