Уткин: «Как отличить Миранчуков? У одного „Роллс-Ройс“, у другого „Бентли“»

Российский комментатор Василий Уткин ответил на вопрос о самом сложном в общении футболисте в его журналистской карьере.

Самый сложный — футболист без головы. Есть люди, у которых улетает башня и они перестают ощущать себя жителями Земли. Например? В «Локомотиве» есть братья Миранчуки. Вы умеете их отличать? Я научу: у одного «Роллс-Ройс», у другого — «Бентли». Я вот не знаю, зачем молодому человеку покупать «Роллс-Ройс». Ему что, без этого девушки не дают?

Я знаю многих футболистов, в частности Сергея Игнашевича. Он не летает бизнес-классом и не тратит на себя то, что по идее мог бы потратить. А отдает деньги на благотворительность.

Мы не можем осуждать людей за это, а высказывать непонимание - можем.