  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Бразилия. Серия А
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Португалия. Кубок
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.61 4.00 4.90
ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Мы вытаскиваем игрочков – Раушей и Заболотного, безобразие»

вчера, 17:51
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция2 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал результат матча Лиги Наций Швеция - Россия (2:0).

У нас нет играющей сборной, никаких вопросов тут быть не может. Чемпионат мира? А кого мы там обыграли? У нас была самая слабая группа из всех возможных. Саудовская Аравия и Египет – это показатель уровня нашего футбола? Это просто беда. Я и тогда говорил, что нужно смотреть на вещи трезво, хватит эйфории. Нет у нас сборной, пока не появятся свои Месси и Роналду.

В СССР было пять сборных всех возрастов, сейчас этого нет. Мы вытаскиваем каких-то игрочков – Раушей и Заболотного, это безобразие. От Заболотного мяч отскакивает, как от железобетонной стены, а он играет в сборной. У нас что, нет глаз? Вот вам уровень нашего футбола.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Караваев признался, что мечтает о вызове в сборную России
Сегодня, 00:45 Комментарии5
Парфенов: «Как можно играть в Екатеринбурге 24 февраля?»
Сегодня, 00:25 Комментарии8
Уткин: «Как отличить Миранчуков? У одного „Роллс-Ройс“, у другого „Бентли“»
Вчера, 18:38 Комментарии62
Уткин: «Уволили с Первого канала после звонка из администрации президента»
Вчера, 17:43 Комментарии54
Бышовец: «С Чаловым можно связывать будущее сборной»
Вчера, 16:48 Комментарии20
Рейнгольд: «Поставь хоть 10 Черчесовых - ничего не будет»
Вчера, 16:41 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Слайш
Слайш
   314 / 787
сегодня в 01:33
ренгольд задолбал однотипные интервью по 10 раз на день давать.. буд то он один такой всевидящий и один понимает проблемы сборной
Шишанутый
Шишанутый ответил viv
   79 / 787
сегодня в 00:49
Только бывший мясной физрук мог выставить такой нелепый состав на игру со шведами
Так куча травмированых. Выберат особо не из кого.
SHMEL
SHMEL
   51 / 787
вчера в 22:57
Хорошо хоть из сборной выкинули глушаковых-комбаровых,уже хорошо...А сейчс подростим молодежь и поправим ситуацию.
pomor45
pomor45
   103 / 787
вчера в 22:48
Приходится вытаскивать, поскольку кругом одни симулянты вроде Зобнина. Недобросовестные клубы из корыстных интересов любыми способами укрывают своих лучших игроков от сборной. Кого-то выдают за больных, как Зобнина; другие внезапно на следующий же день по прибытии в сборную теряют былую форму, как Чалов и Миранчуки, и отсиживаются на лавке, а по возвращении в клуб тут же её обретают вновь,. Некоторые дальновидные, вроде Акинфеева, вдруг принимают решение дать дорогу молодым и посвятить себя любимому клубу, у которого по чистой случайности, не всё ладно в ЧР и под угрозу встаёт попадание в следующую ЛЧ, где только и можно бабок зашибить. Вот и доходит дело до того, что в составе сборной от призёров ЧР 1- 3 игрока, а от пятой команды 5-7. Призёрам же важнее дела в текущем ЧР поправить, где их пятый теснит, а для этого надо своих сохранить любыми средствами, свалив всю нагрузку сборной на пятого. И всё это под лживые припевки о чести выступления в сборной.
Заполярный
Заполярный ответил Nafnafik
   98 / 787
вчера в 22:45
У нас тренеришек спартаковских много вытаскивают, не способных ни на что.
А ВОТ У БОМЖЕЙ СВОИХ НЕ ОДНОГО НЕТ, ДАЖЕ ТРЕНЕРИШКИ.
ОБИДНО ДА.
ПОТОМУ ЧТО ИСТОРИИ НЕТ.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 787
вчера в 21:55
У каждого тренера есть свои любимые "тараканы"! Вот и у бармалея они есть.
А по поводу Заболотного - просто непонятки полные? За какие заслуги..., а может за ......???
Даже и не знаешь , что и думать?!?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 112910415
   39 / 787
вчера в 21:10
верно говорит ветеран
Про Рауша не скажу, но за Заболотного Черчесов наверняка от Газпрома имеет бонус. За спсаибо такое бревно никто в сборную не вызывает. А так небольшая реклама, глядишь в Финляндию можно будет продать.
112910415
112910415
   77 / 787
вчера в 21:03
верно говорит ветеран
Alhunah
Alhunah
   700 / 787
вчера в 21:03
Космо стасик зато есть
VIPded
VIPded
   65 / 787
вчера в 20:59
Ну надо же мне иногда даже с Рейнгольдом согласиться...)))
RIR68
RIR68 ответил Заполярный
   105 / 787
вчера в 20:49
СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ, ЧТО БЫ ТАКОЕ ПИСАТЬ.
Рейнгольду 70!
Заполярный
Заполярный ответил Nafnafik
   98 / 787
вчера в 20:29
Рейнгольд сам не блистал в свою бытность тарасовским игроком.
СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ, ЧТО БЫ ТАКОЕ ПИСАТЬ.
AgentART
AgentART
   29 / 787
вчера в 20:11
Игрочки все в пупсятне на 9-м месте.
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
вчера в 20:01
Других нет.
tuman960
tuman960
   242 / 787
вчера в 19:20
безобразие читать такое интервью ,как и любое другое от Рейнгольда!!Но что делать по телеку нет сейчас нормального юмора!!!
Короли Москвы
Короли Москвы
   109 / 787
вчера в 19:20
Правильно говорит. Только шлак вытаскивают из пирифирии
Abordage
Abordage
   32 / 787
вчера в 19:15
Кого порадили от того и мучаетесь.
Nafnafik
Nafnafik
   33 / 787
вчера в 19:11
У нас тренеришек спартаковских много вытаскивают, не способных ни на что.
shu
shu
   422 / 787
вчера в 18:49
Удивляюсь, что ещё кто-то удивляется. В нашей стране с 90-х в сборную футболисты редко попадают.
pomor45
pomor45
   103 / 787
вчера в 18:49
Мяч отскакивает не от одного Заболотного, а почитай от всех. К тому же плохо с качеством передач, а в этом матче была просто беда. В результате шведам не было нужды отбирать мяч - они просто не напрягаясь, когда наши после двух трёх простеньких передач на свободном пространстве сразу теряли мяч в условиях чуть посложнее.
LAISMEN
LAISMEN
   233 / 787
вчера в 18:34
С Раушем понятно. У главного тренера ностальгия по немецкому языку,хочется иногда потрындеть.А вот Заболотный это нонсенс однозначно...НЕОБЪЯСНИМО
но ФАКТ
viv
viv
   90 / 787
вчера в 18:29
Это было тренерское поражение. Черчесов провалился.
parallels
parallels
   4 / 787
вчера в 18:28
чтоб ты сдох.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   75 / 787
вчера в 18:17
Ну хоть кто-то, меня поддержал. Естественно, кто такой Рауш? Типичный "всадник без головы", который тока и знает, что бегать по своему краю и навесы делать, большая часть из которых ваще до адрисата не доходят.....
311
311
   71 / 787
вчера в 18:14
Рейнгольда не похмелили с утра?)
За адекватность
За адекватность
   76 / 787
вчера в 18:14
Прямо день Рейнгольда сегодня на соккере. Сборные у которых были Месси и Роналду на ЧМ выступили не лучше нашей. Сборная России никогда не входила в футбольную элиту и скорее всего никогда не войдет. Да бездарно провалили 2 крайних матча, да показали ужасную игру, ну так глянуть матчи РФПЛ откуда практически все игроки сборной, где ходят пешком, автобусы, окопы, трамваи, то ничего удивительного. Имеем что имеем. ИМХО.
viv
viv
   90 / 787
вчера в 18:09
Только бывший мясной физрук мог выставить такой нелепый состав на игру со шведами
Nafnafik
Nafnafik
   33 / 787
вчера в 18:09
Рейнгольд сам не блистал в свою бытность тарасовским игроком.
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 18:07
Одно слово "бывший игрок спартака", этим всё сказано.
liverpооl2014
liverpооl2014
   257 / 787
вчера в 18:05
прав спартач
осталось таракана разоблачить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100