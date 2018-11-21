Рейнгольд: «Мы вытаскиваем игрочков – Раушей и Заболотного, безобразие»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал результат матча Лиги Наций Швеция - Россия (2:0).

У нас нет играющей сборной, никаких вопросов тут быть не может. Чемпионат мира? А кого мы там обыграли? У нас была самая слабая группа из всех возможных. Саудовская Аравия и Египет – это показатель уровня нашего футбола? Это просто беда. Я и тогда говорил, что нужно смотреть на вещи трезво, хватит эйфории. Нет у нас сборной, пока не появятся свои Месси и Роналду.