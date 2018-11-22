Видаль отчаянно хочет застолбить место в стартовом составе «Барселоны»

31-летний полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отдает все силы, чтобы завоевать доверие Эрнесто Вальверде и регулярно попадать в стартовый состав команды. Об этом рассказал источник, близкий к футболисту.

Он работает и тренируется с мыслью попадать в стартовый состав в каждом матче. Он понимает, что пока место в старте ему не гарантировано и это только часть пути. Он развил свои способности, пока играл в Европе, хотя он, конечно, очень эмоциональный человек.

Артуро пришел в «Барселону», потому что клуб нуждался в футболисте с такими качествами. Он постоянно работает, чтобы выиграть с клубом каждый титул, который сможет.